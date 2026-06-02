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法网｜「一姐」莎芭兰卡轰12Aces横扫大阪直美 兴奋到跳「月球漫步」：我还想继续打！

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更新时间：17:00 2026-06-02 HKT
发布时间：17:00 2026-06-02 HKT

法国网球公开赛女单16强由一姐莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）对日本名将大坂直美（Naomi Osaka）之战，周一在菲利普夏迪耶球场（Court Philippe Chatrier）上演夜战，是自2023年后首场安排在夜间进行的法网女单比赛。一姐全场轰出12个A士球，以直落两盘7:5、6:3取胜，连续四年强打入8强。赛后，莎芭兰卡心情极好表演「月球漫步」，逗得全场观众捧腹大笑。

莎芭兰卡赛后心情极好表演「月球漫步」，逗得全场观众捧腹大笑。新华社
莎芭兰卡赛后心情极好表演「月球漫步」，逗得全场观众捧腹大笑。新华社

重炮对决 莎芭兰卡发球更胜一筹


这场两大女子网坛重炮手的对决备受瞩目。莎芭兰卡与大坂直美在过去三个月内已是第三度交锋，莎芭兰卡最终仅花1小时26分钟便再次胜出。虽然大坂直美在首盘初段率先破发，但莎芭兰卡随即稳住阵脚，全场轰出12个「Aces」（大坂直美仅2个），一发得分率更高达83%，在自己的发球局中占尽优势。
相反，大坂直美的一发成功率仅得53%，多次在领先40:15下被逼至「刁时」，给予了莎芭兰卡不断施压的机会。莎芭兰卡全场21次在对手二发时抢攻得手，成为致胜关键。

打法多变成取胜关键


除了「暴力发球」外，莎芭兰卡今仗的战术运用亦极为聪明。她多次巧妙地使出放短球，5分来自这种突袭，全场她还有11次上网拿下10分，展示出全面的技术。


女单仅存大满贯决赛经验者 8强斗舒尼达


随著其他前冠军及决赛份子纷纷出局，莎芭兰卡已成为目前女单签表中，唯一拥有大满贯决赛经验的球员。赛后她表示：「在夜间比赛的感觉太棒了，我真想一直打下去！感谢你们带来如此美妙的气氛，是你们让这个地方变得特别。」
她亦不忘称赞对手：「我为胜利感到高兴，这是一场非常艰难的比赛。大坂直美是一位伟大的球员，与她交手总是硬仗。」一姐晋级8强将会遇上25号种子舒尼达（Diana Shnaider）。

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