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法网｜淘汰祖高域后再发威 巴西19岁新星方斯卡力克鲁迪首闯8强

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更新时间：16:00 2026-06-01 HKT
发布时间：16:00 2026-06-01 HKT

方斯卡（Joao Fonseca）在法网男单赛场上再创历史。经历落后两盘下惊天逆转淘汰祖高域（Novak Djokovic）的五小时激战后，这位19岁巴西超星仅休息短短48小时便再度披甲。面对两届法网亚军鲁迪（Casper Ruud），方斯卡延续神奇之旅，激战四盘后成功闯入生涯首个大满贯8强。

连场激战 尽显大将之风

方斯卡在今届法网晋级过程含金量极高，前三圈赛事已两度经历五盘大战，包括在第三圈落后两盘下连扳三盘反胜淘汰祖高域。无独有偶，他第四圈的对手鲁迪在首三圈亦打过两场五盘大战。今仗双方体能备受考验，激战近四小时后，最终方斯卡凭借极具威胁的正手抽击，以7:5、7:6、5:7及6:2击退鲁迪笑到最后。两人今仗均打出51个致胜球，第一发球得分率超过七成；方斯卡在面对9个破发分中更挽救了7个，展现出超越年龄的成熟。

谈到今仗的发挥，方斯卡直言赢在关键时刻够冷静：「鲁迪大赛经验丰富，毕竟两度打入过法网决赛。其实比赛初段我打得几吃力，好在头两盘去到关键分我都把握得好好，这点令我非常满意。」

获偶像见证 创巴西网坛历史

值得一提的是，巴西传奇名宿、三届法网冠军古尔顿（Gustavo Kuerten）今日亦有亲临现场，见证这位19岁同胞新星的比赛。这场胜仗不仅让方斯卡成为公开赛年代以来，打入法网男单8强最年轻的巴西球手，更是自2004年其偶像古尔顿之后的巴西第一人。方斯卡赛后难掩兴奋，大赞前辈是国家英雄：「古尔顿绝对是我们国家，以至整个网坛的偶像！他为人谦虚又有魅力，今次能够在他面前击败强敌，对我来说是一份莫大的荣幸。」

今届法网男单冷门不断，赛场掀起了一股「青春风暴」。晋级8强后，方斯卡将迎战20岁的捷克小将文锡（Jakub Mensik）；而另一位19岁新星祖达（Rafael Jodar）则会挑战德国名将施华利夫（Alexander Zverev）。
 

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