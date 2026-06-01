法网｜25岁生日惨遇滑铁卢！ 4届盟主丝维迪克16强爆冷出局 「我紧张到身体不受控制」

法国网球公开赛周日继续出现爆冷赛果！4届女单冠军波兰名将丝维迪克（Iga Swiatek）在25岁生日当天遭遇滑铁卢，于16强以直落两盘5:7、1:6惨负乌克兰球手歌丝卓（Marta Kostyuk），无缘晋级8强。随著这位前任盟主出局，意味著今年的法网女单必定会诞生一位全新的冠军得主。丝维迪克将落败的主因归咎于心理质素，直言自己紧张得身体不受控制。

生日战大失水准非第一次

原本力争连续7届杀入法网8强的丝维迪克，今仗面对此前3次交手从未失过一盘的歌丝卓，却打得荒腔走板。丝维迪克在首盘一度拥有「发球胜局」的大好机会，却因正手频频失误而遭逆转；次盘更是兵败如山倒，连失六局惨败。

赛后，这位红土女王毫不掩饰地剖白了自己脆弱的心理状态，并对未能及时调整情绪感到沮丧：「感觉糟透了。我知道自己输波是因为太过紧张，我的身体根本无法做出正确的反应、做该做的事。你知道吗，这已经不是第一次发生了。」

决心根治心理痼疾

面对排山倒海的压力，丝维迪克坦言必须正视这个心理包袱：「我需要好好解决这个问题。我敢肯定今天之所以会输，是因为歌丝卓把握住了机会，而我则处于极度紧绷的状态。我觉得我至少可以朝著这个方向努力，凡事皆有因，也一定有解决方案。」

丝维迪克更做好了长期抗战的心理准备，决心彻底根治这个毛病：「这或许不是一两个星期，甚至一两个月能解决的事。可能需要花上一整个赛季或更长时间，但我必须相信自己能克服这个心理难关，不能再这么轻易地崩溃。」

歌丝卓泥地16连胜

相反，越打越放的歌丝卓在比赛中甚至轻松得跟著现场音乐起舞。这位以「享受网球」为心态出战的乌克兰猛将，今季在泥地赛已经豪取16连胜，成为自2005年名将轩宁（Justine Henin）后，首位达成此壮举的女将。歌丝卓首闯法网8强，将在下一圈硬撼同胞师姐施维杜莲娜（Elina Svitolina），合演乌克兰内战。