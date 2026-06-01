Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法网｜25岁生日惨遇滑铁卢！ 4届盟主丝维迪克16强爆冷出局 「我紧张到身体不受控制」

即时体育
更新时间：12:15 2026-06-01 HKT
发布时间：12:15 2026-06-01 HKT

法国网球公开赛周日继续出现爆冷赛果！4届女单冠军波兰名将丝维迪克（Iga Swiatek）在25岁生日当天遭遇滑铁卢，于16强以直落两盘5:7、1:6惨负乌克兰球手歌丝卓（Marta Kostyuk），无缘晋级8强。随著这位前任盟主出局，意味著今年的法网女单必定会诞生一位全新的冠军得主。丝维迪克将落败的主因归咎于心理质素，直言自己紧张得身体不受控制。

生日战大失水准非第一次

原本力争连续7届杀入法网8强的丝维迪克，今仗面对此前3次交手从未失过一盘的歌丝卓，却打得荒腔走板。丝维迪克在首盘一度拥有「发球胜局」的大好机会，却因正手频频失误而遭逆转；次盘更是兵败如山倒，连失六局惨败。
赛后，这位红土女王毫不掩饰地剖白了自己脆弱的心理状态，并对未能及时调整情绪感到沮丧：「感觉糟透了。我知道自己输波是因为太过紧张，我的身体根本无法做出正确的反应、做该做的事。你知道吗，这已经不是第一次发生了。」

决心根治心理痼疾

面对排山倒海的压力，丝维迪克坦言必须正视这个心理包袱：「我需要好好解决这个问题。我敢肯定今天之所以会输，是因为歌丝卓把握住了机会，而我则处于极度紧绷的状态。我觉得我至少可以朝著这个方向努力，凡事皆有因，也一定有解决方案。」
丝维迪克更做好了长期抗战的心理准备，决心彻底根治这个毛病：「这或许不是一两个星期，甚至一两个月能解决的事。可能需要花上一整个赛季或更长时间，但我必须相信自己能克服这个心理难关，不能再这么轻易地崩溃。」

歌丝卓泥地16连胜

相反，越打越放的歌丝卓在比赛中甚至轻松得跟著现场音乐起舞。这位以「享受网球」为心态出战的乌克兰猛将，今季在泥地赛已经豪取16连胜，成为自2005年名将轩宁（Justine Henin）后，首位达成此壮举的女将。歌丝卓首闯法网8强，将在下一圈硬撼同胞师姐施维杜莲娜（Elina Svitolina），合演乌克兰内战。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
19小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
9小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
4小时前
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一演出遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
13小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
23小时前
刘德华老婆朱丽倩疑超市被偶遇 零滤镜下反映60岁皮肤状态 专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽倩罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
3小时前
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
20小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
1小时前
星岛申诉王 | 港男债冚债欠17万 拟清数变破产 被𠱁再借财仔 硬食天价手续费
05:04
星岛申诉王 | 清卡数变搞破产兼借财仔 20岁仔遇黑心清数公司堕「天价行政费」骗局
放蛇直击
4小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT