田径｜女子4x100米接力队破尘封10年的香港青年纪录 跟奖台只差一步

一连4日在启德青年运动场举行的亚洲U20田径锦标赛周日完成，香港以2银1铜以及6个香港U20纪录、一个香港成人姐纪录作结，奖牌得主包括第一日夺得男子100米银牌的郭俊廷，另外1银1铜在周日诞生，包括只有2人参赛的女子七项全能的何颖曦以及3队中夺铜牌的女子4x400米接力赛，功臣有徐颖恩、李紫瑶、郑芷殷及邹子荞。

七项全能的何颖曦。徐嘉华摄

香港女子4x400米接力赛夺得铜牌。徐嘉华摄

女子七项全能（顺序为100米栏、跳高、铅球、200米、跳远、标枪及800米）原本有4人报名，最终只有3人亮相比赛，包括中华台北的林沛萱、日本的江口美玲及香港年仅15岁的何颖曦，可惜日本代表完成4项比赛在领先情况下，因伤放弃周日最后3个赛项，中华台北的林沛萱以4730分夺冠，何颖曦以3102取得银牌。

徐嘉华摄

徐嘉华摄

何颖曦在800米比赛中。徐嘉华摄

何颖曦（后）跟中华台北的林沛萱（前）在800米跑有点距离。徐嘉华摄

赛后，这位中四生表示开心能代表香港在主场出战大型的亚洲U20田径赛，问她可会因对手不多而感到失望，她说：「今次没想太多，纯粹想破PB（个人最佳成绩），没有想要挑战谁，可惜最终破不到（PB），但都从对手身上学到不同的技术。」何颖曦的七项全能PB是3136分，可惜未能在主场刷新PB。

徐嘉华摄

谈到自己为何要选七项全能，何颖曦坦言：「我原本主项跨栏，但竞争太大，一直追不上去，教练建议我试七项全能，希望可以靠七项参加到不同的比赛，能提升入大学的机会。」对于「额外收获」的「银牌」，何颖曦也说：「比奖牌更重要是破自己PB，只可惜破不到，未来也会继续参劭七项全能，希望继续争取不同的国际赛事去参加。」何颖曦表示，香港参加七项全能的女将不足，以她的年龄层来说，只有3-4人。

周日诞生的铜牌来自女子4x400米接力赛，棒数先后是郑芷殷、李紫瑶、徐颖恩及邹子荞，她们合力以3分49秒94在3队中得铜牌，冠、亚军是印度（3分38秒07，刷新大会时间）及哈萨克（3分43秒63）。

主力之一的徐颖恩在一日前曾说过目标是刷新香港U20纪录，她说：「今日差少少未能破到U20纪录，但我们都尽了力。」

女子4x100米接力跑成员：黄韵之、邱蒨庭、庾沛怡及黄咏瞳，她们合力刷新尘封10年的香港U20纪录。徐嘉华摄

第三棒的邱蒨庭（后）将棒交给黄韵之（前）。徐嘉华摄

徐嘉华摄

徐嘉华摄

女子4x100米接力赛破尘封10年的香港青年纪录

周日进行了4项接力赛，包括男、女子4x100米及男、女子4x400米的接力赛，可惜港队都跟奖台擦肩而过，最令人鼓舞是香港女子4x100米接力赛，成员包括黄咏瞳、庾沛怡、邱蒨庭及黄韵之，她们合力以刷新尘封10年的香港U20纪录的45秒76得第4名，旧纪录是一众师姐们于2016年所做的45秒84。

主力之一的庾沛怡表示：「好开心我们破到这个U20纪录，尤其我们都是最后一次参加这项亚洲U20的比赛，这些日子，我们在接力赛的技巧上下了不少苦功，改善以往在技术上的失误，终能打破纪录，感觉好欣慰；相信经历今仗，加强我们在接力赛的信心。」

男子4x100米接力赛有点出人意料，大家都期待著首天在男子100米夺银的郭俊廷是其中一员，但由于脚部不适被逼弃权，由初赛的相同阵容出战决赛，包括陈一乐、古绰峰、梁靖恒及张俊然，他们先在初赛以40秒190、总排名第3入决赛，再在决赛以39秒96取得「梗颈四」。

陈一乐及梁靖恒不约而同表示希望在8月初的世青赛能在弥补今次亚洲U20的不足之处，争取刷新香港U20纪录外，亦望继上届世青后再跻身决赛；一乐说港队将于6月20至21日在绍兴出战亚洲4x100米接力锦标赛，预计届时会有完整阵容争取佳绩。

南韩以39秒75夺冠、泰国及中华台北分别以39秒83及39秒86夺亚、季军。

男子4x400米接力赛同样有主力黄佑楠（他在今仗400米打破尘封19年的的香港U20纪录，但在周日只出战早上的初赛）在决赛缺阵，由队友黄崞文、蒋卓熹、钟朗晞及林皓壹以3分18秒16位列第8名。

总结今届香港主场的亚洲U20田径锦标赛，除了2银1铜外，还有6个香港U20纪录及一个香港纪录，破纪录港将包括邝施爱的女子标枪（新香港U20纪录兼香港成人组纪录是51米27）、男子100米的陈一乐（10秒34）、男子400米的黄佑楠（47秒75）、男子链球的周柏言（49米04）、男子铁饼的泰浩淼（47米16）及女子4x100米接力赛（45秒76）。

经过4日比赛，中国队以15金10银2铜，位列奖牌榜第一名，印度队以7金3银3铜列第二名， 日本队则以5金4银8铜成为奖牌榜的第三名。

记者/摄影：徐嘉华