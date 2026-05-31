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法网｜张玮桓拍档比赛途中被蜂钉 照赢比赛

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更新时间：03:28 2026-05-31 HKT
发布时间：03:28 2026-05-31 HKT

香港网球一姐张玮桓（Eudice）继续在巴黎法国网球公开赛续写历史！她跟斯洛文尼亚拍档伊查域丝（Veronika Erjavec）周日凌晨闯入女双第三圈！她们在次圈面对12号种籽的美澳组合Catherine McNally、Storm Hunter，经过2小时激战后，Eudice跟拍档以6:2、1:6、6:3晋级16 强，将对日本、中华台北组合青山修子及梁恩硕，值得一提，Eudice及梁恩硕是好友兼双打老拍档，今次首次以对手身份亮相「大满贯」。

Eudice（左）及斯洛文尼亚拍档伊查域丝越战越勇，后者被蜂钉后，左手臂上有胶布贴住伤口。直播截图
Eudice（左）及斯洛文尼亚拍档伊查域丝越战越勇，后者被蜂钉后，左手臂上有胶布贴住伤口。直播截图

拍档在第三盘比赛途中被蜂钉

受惠于美国组合大威（威廉丝）及拍档Hailey Baptiste退出法国公开赛的双打赛事，Eudice及伊查域丝得以替补身份参战法网，她们先在首圈以2:1击退日本、墨西哥组合加藤未唯、奥姆素，来到次圈对美澳组合，Eudice及拍档以6:2先拔头筹，次盘对手还以颜色，港斯组合以1:6被对手追成平手，到第3盘双方打至2:2时，伊查域丝被突如其来的蜜蜂针到左手手臂，要暂停比赛，Eudice即时用冰块帮助拍档消炎，大会医护亦入场帮伊查域丝处理伤口，幸无大碍，比赛亦继续，Eudice 组合亦以6:3完场，港将为香港网坛展开新的一页，首次在「大满贯」争得16强席位。

香港网总图
香港网总图
香港网总图
香港网总图

30岁的Eudice曾于2023年入过澳洲公开赛的单打外围赛，当时首圈外围赛止步，她曾说过十分渴望可以再入大满贯比赛，终于法网如愿以偿。

下一圈对手是双打老拍档

难得入到第三圈，双打对手之一的梁恩硕跟Eudice既是好友，亦是双打老拍档，她们自2022年开始时有合作双打，从去年7月起，她们合作更见频繁，至今年3月已合力赢得5个WTA比赛的双打冠军，她们曾于今年初澳网的亚大区双打资格赛，可惜败仗而回。

记者：徐嘉华

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