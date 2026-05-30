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法网｜祖高域零犯错仍落败 暗示或成法网最后探戈

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更新时间：13:55 2026-05-30 HKT
发布时间：13:55 2026-05-30 HKT

一代网球天王祖高域（Novak Djokovic）面对新星方斯卡（Joao Fonseca）的激战中，因体力透支在领先两盘的大好形势下，以2:3遭惊天逆转。赛后，这位塞尔维亚球王坦言自己其实已经打得很好，并没有犯下太大错误，纯粹是对手表现太出色。祖高域赛后被问及来年会否再来时冷淡回应：「我不知道！」，暗示今仗有机会成他在法网舞台的「最后探戈」。

体力透支以致落败

今仗只是祖高域今年参加的第三项赛事，久疏战阵的他比赛初段依然展现出无比的统治力，以两个6:4先下两城。然而，岁月终究不饶人，比赛进入中后段，他的体能出现了严重下滑，最终以3:6、5:7、5:7连失三盘饮恨。祖高域赛后说：「老实说，我只是气力放尽了。如果这是三盘两胜制的比赛就好了。在接下来的几盘里，我在场上感觉非常糟糕。到了比赛末段，我有几次甚至觉得自己几乎站不住脚。」

暗示或成法网最后之战

尽管遭遇大逆转，但祖高域拒绝将失利归咎于状态低迷。相反，他对自己的发挥感到满意：「我认为比赛的水平非常高，我对自己的表现感到满意。我不觉得自己在比赛中犯了太多错误，只是他（方斯卡）表现得比我更好。」当被问及明年会否在法网再看到你？祖高域冷淡回应：「我不知道！」记者再追问：「若这是你在法网最后一战，与这样的一位球手对战是否满意？」祖高域的答案同样是：「我不知道！」难免令人联想到今仗是他在法网的最后一舞。

球迷打气成撑下去动力

祖高域又透露在比赛最艰难的时刻，是现场球迷的呐喊声支撑著他：「当我双腿发软时，看著观众席，看到他们振奋我的精神并支持我，老实说，那种感觉真的很神奇。」随著年纪渐长以及参赛数量的减少，要在泥地大满贯应付连续的五盘大战，对祖高域的身体已是极大负荷。这场令人心碎却又充满掌声的败仗，极有可能是这位传奇球星在法网的最后一战

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