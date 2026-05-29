田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战

被视为是国家队栏后吴艳妮接班人、年仅16岁、来自江西的张可依今日（29号）成为镁光灯焦点，有「美少女天才」之称的她除了靓靓外表，还在启德青年运动场主办的亚洲U20田径锦标赛的女子100米栏决赛跑出13秒38夺冠外，亦打破尘封36年的大会纪录（旧纪录是中国的张瑜于1990年6月所创），谈到目标，她坦言希望有一天可以跟吴艳妮等前辈并肩作战，期望尽快跨入13秒1或更高时间，争取9月爱知名古屋亚运会资格；同场，她亦对香港首办亚洲U20田径赛有赞无弹。

张可依一举手一投足都吸引摄影师的镁光灯。徐嘉华摄

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悉心装扮的张可依睇得又跨得。徐嘉华摄

张可依（左二)跟香港的邬凯尧（左一)在决赛中。徐嘉华摄

白晳皮肤、穿著两件头露腰战衣的张可依，一上场十分吸睛，长长头发绑了头巾、手指甲悉心涂上左右不同颜色，Choker颈链亦很适合她的年龄，加上甜美笑容，确实可人。

由于只有6人参加女子100米栏的比赛，所以全部直入黄昏的决赛，6人中有两位来自国家队、一位日本、一位哈萨克、一位菲律宾及香港的邬凯尧，当中以张可依年纪最细（今年8月才满17岁），起跑枪声一响下，她以第3快的起跑时间开始金牌之路，最终突破各位对手，以13秒38刷新大会纪录夺冠。

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个人最佳（PB）是13秒35的张可依对来港参加亚洲U20田径锦标赛，她说：「虽然天气有点闷热，幸好我平时练习的地方（江西南昌）的天气差不多，所以我都可以接受。」

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大赞香港比赛流程顺利 配套完善

今次在启德青年运动场第一次举办亚洲U20田径锦标赛，由于欠缺热身场，所以选手都要到联校运动场做练习及热身，张可依大赞香港配套十分完善，她说：「我觉得香港的配套十分完善、十分好，没有任何不妥的流程，都十分顺利；其实去年参加的比赛也有类似的赛程，都是从另一场地热身，所以这方面我有经验，很易适应，最紧要事前跟我们说明就好了。」

对于今日打破国家队前辈张瑜36年前所做的大会纪录，张可依表示：「今日的成绩是意料之外，也在意料之内，近期的备战不是好齐全，来这里的目标是长长经验。」张可依曾于去年中日韩青少年运动会以PB 13秒35夺冠。

小学五年级认定跨栏为终身事业的张可依，谈到跟吴艳妮的差距时说：「我练习的时间没有他们长，她们已累积了十几年的经验，我仍很年青，2020年才开始，当时在初中发现自己在省里面是跨栏是佼佼者，于是想把它当专业去发展。」

张可依（右二)及香港的邬凯尧（左）同场较量。徐嘉华摄

问到今年9月爱知名古屋亚运会的资格，张可依表示稍后会有国内的选拔赛，她期望可以跑出13秒1或更高的水平去争一争。

邬凯尧跨出个人最佳。徐嘉华摄

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日本的石原南菜以13秒76夺得女子100米栏亚军、季军是哈萨克选手Alina Golovina，时间是13秒93，香港的邬凯尧以14秒70的PB位列第6名。

记者/摄影：徐嘉华