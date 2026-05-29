网球｜纪录片揭光辉背后血泪史 拿度长年啪针死顶以健康作赌注

西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal）以22座大满贯单打锦标傲视网坛，与费达拿及祖高域共同开创了璀璨的「三巨头」时代。然而，这位传奇球星的辉煌背后，却是一部充满血泪的伤患史。在即将推出的一套Netflix全新纪录片中，这位39岁名将罕有地剖白了自己为了追求伟大，不惜以健康作为赌注的残酷真相，更直言若非长年与伤痛搏斗及妥协，自己的大满贯数目恐怕会少一半。

19岁首夺法网冒起

拿度的噩梦始于2005年。当年19岁的他首夺法网冠军震惊世界，但同年亦被诊断出患上罕见的「穆勒魏斯氏症」（Mueller-Weiss syndrome），导致左脚骨骼退化。主诊医生指出，这源于拿度童年时期的高强度训练。为了延续职业生涯，拿度听从建议使用特制鞋垫，但这却引发了灾难性的连锁反应。特制鞋垫彻底破坏了其身体的力学平衡，导致他在2012年因左膝肌腱炎被逼退出伦敦奥运及美国网球公开赛。他无奈地回忆道：「我的膝盖被毁了，肌腱上基本上穿了一个洞。」

2022法网夺冠左脚无感觉

为了继续在赛场上驰骋，拿度将网球变成了一场「与时间的竞赛」，并长期依赖麻醉剂及消炎药。2013年，他不顾专家劝阻，靠打麻醉针出战印第安泉网赛并顺利夺冠；然而，过量服用止痛药最终导致他的肠道出现两个小穿孔。最疯狂的壮举莫过于2022年法网，痛楚难当的拿度要求医生为其脚部神经注射麻醉剂，在左脚完全失去知觉的情况下，奇迹地赢得生涯第14座火枪手杯。连名宿麦根莱（John McEnroe）当时也惊呼：「他连脚都感觉不到还能夺冠？下次跟我说他蒙著眼打也能赢我都会信！」

长年高压训练一度患焦虑症

除了肉体上的折磨，拿度亦承受著常人难以想像的心理重压。自3岁起执教他的「托尼叔叔」（Toni Nadal）一直奉行「极限教育」，小时候甚至会限制他在训练首小时饮水以「学习受苦」，或要求他在手指骨折下继续作赛。在长年高要求及高压环境下，拿度一度患上焦虑症，甚至出现吞咽困难：「如果我手里没有拿著水樽，我连口水都吞不下，会被自己噎著。」

最终，拿度必须向精神科医生求助，这亦促使他在2016年底邀请前世界第一的莫亚（Carlos Moya）加入教练团队，为自己的脑袋注入「不同的声音」，而托尼叔叔随后亦功成身退。在职业生涯的最后几年，拿度坦言活得「多了一点自由」，并在此期间再夺8座大满贯。回首这段长达近廿年的血肉征途，拿度毫不后悔：「我必须在对与错的边界上，做出关乎健康的抉择。但如果不去探索那些极限，我大概会少拿10到12个大满贯，这就是现实。」