Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网球｜纪录片揭光辉背后血泪史 拿度长年啪针死顶以健康作赌注

即时体育
更新时间：18:27 2026-05-29 HKT
发布时间：18:27 2026-05-29 HKT

西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal）以22座大满贯单打锦标傲视网坛，与费达拿及祖高域共同开创了璀璨的「三巨头」时代。然而，这位传奇球星的辉煌背后，却是一部充满血泪的伤患史。在即将推出的一套Netflix全新纪录片中，这位39岁名将罕有地剖白了自己为了追求伟大，不惜以健康作为赌注的残酷真相，更直言若非长年与伤痛搏斗及妥协，自己的大满贯数目恐怕会少一半。

19岁首夺法网冒起

拿度的噩梦始于2005年。当年19岁的他首夺法网冠军震惊世界，但同年亦被诊断出患上罕见的「穆勒魏斯氏症」（Mueller-Weiss syndrome），导致左脚骨骼退化。主诊医生指出，这源于拿度童年时期的高强度训练。为了延续职业生涯，拿度听从建议使用特制鞋垫，但这却引发了灾难性的连锁反应。特制鞋垫彻底破坏了其身体的力学平衡，导致他在2012年因左膝肌腱炎被逼退出伦敦奥运及美国网球公开赛。他无奈地回忆道：「我的膝盖被毁了，肌腱上基本上穿了一个洞。」

2022法网夺冠左脚无感觉

为了继续在赛场上驰骋，拿度将网球变成了一场「与时间的竞赛」，并长期依赖麻醉剂及消炎药。2013年，他不顾专家劝阻，靠打麻醉针出战印第安泉网赛并顺利夺冠；然而，过量服用止痛药最终导致他的肠道出现两个小穿孔。最疯狂的壮举莫过于2022年法网，痛楚难当的拿度要求医生为其脚部神经注射麻醉剂，在左脚完全失去知觉的情况下，奇迹地赢得生涯第14座火枪手杯。连名宿麦根莱（John McEnroe）当时也惊呼：「他连脚都感觉不到还能夺冠？下次跟我说他蒙著眼打也能赢我都会信！」

长年高压训练一度患焦虑症

除了肉体上的折磨，拿度亦承受著常人难以想像的心理重压。自3岁起执教他的「托尼叔叔」（Toni Nadal）一直奉行「极限教育」，小时候甚至会限制他在训练首小时饮水以「学习受苦」，或要求他在手指骨折下继续作赛。在长年高要求及高压环境下，拿度一度患上焦虑症，甚至出现吞咽困难：「如果我手里没有拿著水樽，我连口水都吞不下，会被自己噎著。」
最终，拿度必须向精神科医生求助，这亦促使他在2016年底邀请前世界第一的莫亚（Carlos Moya）加入教练团队，为自己的脑袋注入「不同的声音」，而托尼叔叔随后亦功成身退。在职业生涯的最后几年，拿度坦言活得「多了一点自由」，并在此期间再夺8座大满贯。回首这段长达近廿年的血肉征途，拿度毫不后悔：「我必须在对与错的边界上，做出关乎健康的抉择。但如果不去探索那些极限，我大概会少拿10到12个大满贯，这就是现实。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
02:28
73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B
政情
3小时前
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁前男友
突发
7小时前
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
01:10
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
突发
2小时前
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
影视圈
7小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
19小时前
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
影视圈
6小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
2026-05-28 17:13 HKT
荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖
荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖
饮食
5小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
2026-05-28 17:10 HKT
金钟城巴14岁少年与同学争执座位插刀片 涉两罪被捕
01:06
金钟城巴14岁少年与同学争执座位插刀片 涉两罪被捕
突发
3小时前