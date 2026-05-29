法网｜吴易昺直落三盘不敌高保利 次圈止步叹对手泥地经验胜一筹

国家网球名将吴易昺周四（28日）出战法国网球公开赛男单次圈赛事，面对赛事10号种子、意大利球手高保利（Flavio Cobolli），最终以三个4:6直落三盘见负，无缘晋级32强。赛后吴易昺坦言对手在泥地赛场的防守与节奏把控更胜一筹，并表示虽然今次法网之旅告终，但对自己能完整出战泥地赛季感到满意，并将放眼接下来的草地赛季。

叹对手防守出色 体能消耗成关键

现时世界排名第92位的吴易昺，今仗面对世界排名第14的高保利陷入苦战，连输三盘4:6，大比数0:3黯然出局，无缘法网第三圈的赛事。赛后复盘今场比赛，吴易昺大赞对手的泥地实力：「高保利的特点非常明显，打法很偏向泥地。特别是他的发球和底线处理，明显有著丰富的泥地经验。在硬地赛场，他的弱点或许会被放大，但在泥地，他的防守做得特别好，令我很难有机会上网截击。他的回球很深，高球也让我难以处理，而且对比赛节奏的把控亦做得比我好。」

吴易昺亦提到体能上的差异：「遇到这种对手，来回球会非常多。可以看见他的体能储备比我更好，我一直在调动他跑动，但感觉自己反而比他更累。」

满意泥地赛季表现 期待草地赛场发挥

尽管在法网次圈止步，但吴易昺对自己今年整体的泥地赛季表现感到满意。他透露来到法网时身体已略感疲惫：「之前十天的训练确实很累，来到这里也是保持高强度训练。虽然大满贯很重要，但泥地毕竟不是我最擅长的场地。今年除了罗马站外，我算完整地打完了泥地赛季，完成度还算顺利，甚至超出了季初的预期。」他补充道，从侯斯顿站表现平平，到萨拉索塔站夺冠，信心逐渐建立，也更愿意投入如多拍相持等自己不太喜欢的艰苦训练。

展望接下来的草地赛季，吴易昺显得跃跃欲试：「现在身体好了，当然想多打比赛。我上一次打草地已经是2022、23年左右，当时签运不佳加上身体状况不好。我很期待今年的草地赛季，根据我的打法，草地应该会更适合我。」他亦透露，已与教练团队商讨，未来会将主要精力放在中国赛季及年底的室内赛，期望能有更佳的发挥。