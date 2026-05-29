法网｜泰亚科尔赢波玩到甩拍 IG两张门票寻爱拍 幸好失而复得

周四（28日）上演的法国网球公开赛男单次圈，美国选手泰亚科尔（Frances Tiafoe）与波兰球手靴卡斯（Hubert Hurkacz）苦战4小时43分钟，前者以3：2险胜晋级。赛后泰亚科尔冲上看台与球迷庆祝，兴奋之际遗失了手中球拍，更在社交媒体悬赏两张门票寻爱拍，幸有好心球迷将球拍送回。

泰亚科尔今仗在巴黎高温下与靴卡斯斗足五盘，最终以6：7（5：7）、7：6（7：5）、6：4、6：7（1：7）、6：4，盘数3：2艰苦获胜。他赛后立刻跑到看台上与一群球迷拥抱庆祝，他手中当时还拿着球拍，之后挣脱回到座位，但手上已没有球拍。他事后笑说：「他们把我锁在人群里，我一度以为自己要掉进去了。那是一个很棒的时刻，但我真的需要那支球拍。」

他表示庆祝时手臂「卡住了」，于是松开了球拍，直到走回球场才发现球拍不见了。他先与靴卡斯及裁判握手，然后才惊觉：「等等，我少了一支球拍。我再也没把那支球拍放回去过。」泰亚科尔随即在Instagram悬赏两张下一场比赛的门票，希望寻回球迷。幸好，事后球拍已送回给他的教练。