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法网｜大爆冷！「一哥」冼拿领先两盘下身体不适遭逆转 30连胜告终

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更新时间：15:34 2026-05-29 HKT
发布时间：15:34 2026-05-29 HKT

法国网球公开赛周四（28日）爆出惊天冷门。男单世界第一赞历克冼拿（Jannik Sinner）在次圈面对世界排名56位的阿根廷球手施云杜奴（Juan Manuel Cerundolo），在领先两盘并且第三盘领先5：1的绝佳形势下，因身体不适表现急跌，最终以盘数2：3反胜为败，止步32强。冼拿今季30连胜的强劲走势亦就此画上句号。

轻松连取两盘 第三盘5：1后突然「撞墙」

冼拿今仗面对泥地专家施云杜奴，冼拿头两盘表现轻松，以6：3、6：2连下两城。第三盘冼拿两度破发，领先至5：1，距离晋级只差一局。然而此时在巴黎高温下作赛超过一小时的冼拿突然感到身体不适，体力急速下降。施云杜奴把握机会将局数被扳平5：5。塞伦多伦士气大振，以7：5反胜第三盘，追近盘数1：2。

医疗暂停后未见好转  连输两盘1：6黯然出局

冼拿在第三盘结束后请求医疗暂停，惟经过治理后仍未见好转。第四盘他以1：6速败。决胜盘同样无力回天，再输1：6。全场耗时3小时36分钟，冼拿以盘数2：3反负塞伦多伦，次圈毕业。冼拿赛后坦言今早醒来已感不适：「我状态欠佳，刚开局击球很好，但后来就像撞墙一样。之后打得很吃力，感到头晕。」

冼拿今季豪取30连胜，被视为法网夺冠大热。随著宿敌艾卡拉斯（Carlos Alcaraz） 因伤退赛，冼拿原本迎来捧起法网、完成职业生涯大满贯的绝佳机会。如今爆冷出局，他与艾卡拉斯过去两年垄断九座大满贯的格局被打破，今届法网将迎来自2024年澳网以来的首位新科男单冠军。冼拿赛后透露可能需要休息至温网才复出：「我需要时间恢复，无论身体还是精神上。我不会参加任何草地热身赛，直接备战温布顿。」

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