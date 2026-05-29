游泳｜何诗蓓200自５日内两度刷新「双纪录」 成就「二连冠」
更新时间：10:16 2026-05-29 HKT
发布时间：10:16 2026-05-29 HKT
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香港「混血女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）周五凌晨在卡内站的环地中海游泳系列赛中，在一个多小时内连扫2面金牌，包括50米自由泳以24秒41第一个掂池，以及未逢敌手的200米自由泳以打破大会及卡内站「双纪录」的1分54秒13强势取得2站「连冠」，这大会纪录是Siobhan在5日前才刷新；她将马不停蹄于周六转战巴塞隆拿最后一站系列赛。
环地中海游泳系列赛共有3站比赛，第一站在摩纳哥以1金（200米自由泳）1银（100米自由泳）结束，来到第2站的卡内，Siobhan报名参加了3项比赛，她先在首天的100米自由泳同样夺银（跟首站一样输给应届世界冠军、荷兰的史坦贝根（Marrit Steenbergen），到周五凌晨一日2战，先在50米自由泳决赛，凭后劲以24秒41游赢2位荷兰对手，亚军是史坦贝根的24秒46、季军是只有21岁 的Milou van Wijk的24秒54，算是对史坦贝根一个少少的「反击」。
休息一个多小时后，Siobhan在最后一个赛项的200米自由泳，她以由头带到尾的姿态以今季个人最佳的1分54秒13夺得环地中海的「二连冠」，游出的时间比她在巴黎奥运的铜牌时间（1分54秒55）还要快，这时间跟她在2021年东京奥运所游泳的香港纪录（1分53秒92）只相差0.21秒。
200米自由泳的亚、季军分别是捷克的Barbora Seemanova ( 1分55秒99）及西班牙的Ainhoa Campabadal Amezcua (1分58秒47）。
记者：徐嘉华
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