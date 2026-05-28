田径｜郭俊廷为香港田径主场开斋 连续两届亚洲U20上百米飞人奖台

两位「千禧后男飞人」郭俊廷及陈一乐今日（28号）合演一场精彩的「百米飞人」赛，2人继下午准决赛同以香港U20纪录跻身决赛（一乐的10秒34、俊廷的10秒36），郭俊廷在决赛以10秒35夺银，一乐亦乐见自己打破2年PB（个人最佳）荒，今仗袋走香港U20纪录；期望周日以卫冕身份再以新纪录争4x100米接力赛「二连冠」。

郭俊廷（右一）及陈一乐（左二）在决赛中。徐嘉华摄

徐嘉华摄

郭俊廷去年以PB10秒37刷新香港U20纪录，年纪轻轻的他这一年饱受伤患影响，2周前的香港田径锦标赛，他还在跑10秒89，今日主场，他在准决赛已跑出PB10秒36，再在决赛以10秒35夺得银牌；赛后一众香港「男飞人」包括香港纪录保持者叶景维、吴君浩等立即在观众席走去跟他道贺。

「百米飞人」赛后的成绩等了一段时间才在大莹幕上显示出来，郭俊廷坦言等的过程「好紧张」：「我早了压线，所以不知自己跑第几，可能主场有少少紧张、加少少兴奋，刚刚那一枪其实跑得好差，我以前自己拿第3，怎知第2名是我，所以好开心。」

经历一年没PＢ，郭俊廷开心在主场的香港U２０取得银牌。徐嘉华摄

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2024年上一届亚洲U20锦标赛，一乐及俊廷分列亚、季军，今年再上颁奖台的俊廷表示：「这2届一定不一样，始终主场，我的家人上至公公、嬷嬷到细佬，学校老师都来看我比赛，因为好少在香港有这亚洲级的田径赛，所以都叫他们来。」

俊廷曾因伤患一年未有PB 心情达崩溃程度

对于跟好友一乐在准决赛都分别刷新港绩（俊廷在第一场准决赛以10秒36先破港绩，不足10分钟，一乐在第二枪准决赛以10秒34再破），俊廷说：「最可惜在决赛破不到香港U20纪录，差0.01秒。」俊廷坦言因伤患（包括小腿拉伤、腰伤、后肌伤等）不断等了一年才破PB，期间曾崩溃过，他说：「你见我过去大半年完全没比赛，这一枪是我今年第2枪，幸好我有很好的物理治疗师及教练（何君龙），所以可以及时恢复过来。」

男子百米飞人的冠军由国家队代泓宇以10秒28夺得、季军是日本的安川飞翔，时间是10秒35（10秒350），亚季郭俊廷以 10秒35（10秒346）险胜日本对手。

周日一乐跟俊廷将联同古绰峰及梁靖恒参加4x100米接力赛，一乐及俊廷在上届以刷新香港U20纪录（39秒67）夺冠，俊廷最希望交接棒顺利。

陈一乐（右）及郭俊廷（左）在100米决赛等成绩中。徐嘉华摄

一乐开心破2年PB荒 重夺香港U20 100米纪录

上届夺男子100米亚军的陈一乐在决赛以10秒41得第6名，但在准决赛以10秒34打破香港U20百米飞人纪录，他坦言比拿奖更开心，谈到准决赛后一直掩脸坐在地上，他说：「太激动，因为太久没PB了，等了2年，上年杜拜亚青拿到奖兼平香港U20纪录（2024年的10秒38），今年终于不是『平纪录』而是破纪录，好开心。」这次是一乐第3次参加亚青，还要「主场」破香港U20纪录，他坦言今次比上次开心，主要是在香港主场做出来，他坦言接力赛可以破U20接力纪录。

记者/摄影：徐嘉华