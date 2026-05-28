田径｜陈一乐 郭俊廷齐破香港U20 100米纪录入今晚决赛

香港2位「千禧后男飞人」陈一乐及郭俊廷今日（28号）在启德青年运动场举行的第二十二届亚洲U20田径锦标赛的男子100米跑，他们在准决赛同刷新香港U20纪录，一乐以较佳的10秒34成为U20港绩纪录，俊廷时间是10秒36，旧纪录是俊廷在2025年4月的10秒37。

今年满19岁的一乐在准决赛后忍不住坐在地上喊出来，迟迟没起身，要到工作人员提他才站起来，他曾经于2024年4月是这项男子100米跑平了香港U18及U20纪录（当时时间是10秒38）（他与前飞人黎振浩共同拥有这U20纪录），到去年4月郭俊廷以10秒37打破这项U20纪录，近年的气势似乎给不少短跑手盖过，到本月初的香港田径锦标赛，他跑出接近自己个人最佳（PB）的10秒41，开始有了起色； 一直等候突破的机会，就在今日香港首办的亚洲U20田径锦标赛做出突破。

郭俊廷（右一）亦以刷新自己保持的香港U20纪录跻身决赛。徐嘉华摄

一乐及俊廷今晨在男子100米初赛分别以10秒52及10秒53、总排名第7及第8名跻身准决赛；决赛将于今晚7时50分上演。

记者/摄影：徐嘉华