何诗蓓100自游出今季个人最佳 惜不敌荷兰应届世界冠军 周五凌晨争200自环地中海「二连冠」

只是相隔3天，香港「女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）从摩纳哥飞到法国卡内出战环地中海游泳系列赛第二站，同样是2天的比赛，她在周四凌晨首天先参加100米自由泳，在决赛游出比上站更快的52秒36同样取得亚军，冠军同是上站荷兰名将史坦贝根（Marrit Steenbergen）以打破大会及卡内站纪录的51秒86夺冠。Siobhan将于香港时间周五凌晨参加50米自由泳及200米自由泳，并争取200米自由泳两站连胜。

摩纳哥站刷新大会纪录的各泳将，包括Siobhan（右四）获颁证书。大会FB图

法国卡内站的女子100米自由泳三甲：冠军史坦贝根（中）、亚军Siobhan（左）、季军是加拿大的Taylor Ruck（右）。直播截图

Siobhan在上站摩纳哥的200米自由泳刷新大会及场地纪录，获大会颁发证书。大会FB图

史坦贝根暂领先奖金榜。大会FB图

一连3站的环地中海游泳系列赛，大会统计3日前上一站摩纳哥的奖金排行榜，Siobhan以1金（200米自由泳）1银（100米自由泳）兼200米自由泳刷新大会纪录下，她以1,900欧元位列第5位，史坦贝根暂以2,300欧元排第一位。

女子游泳运动员何诗蓓（Siobhan） 。

女子游泳运动员何诗蓓（Siobhan） 。

女子游泳运动员何诗蓓（Siobhan） 。

来到第2站的卡内，比赛在室外的泳池举行，首天进行的女子100米的选手跟上站差不多，去到决赛，仍然是Siobhan同史坦贝根大斗法，有别于上站Siobhan领先头50米后被对手反超，史坦贝根今次一开始就发力，她跟Siobhan分别以第一名及第二名完成头50米，但史坦贝根在后50没放慢脚步，取终以刷新大会纪录52秒08的51秒86率先掂池（这亦是她的个人最佳PB），Siobhan以今季最佳的52秒36得亚军。季军是加拿大的Taylor Ruck（54秒15）。

Siobhan以备战9月爱知名古屋亚运会寓赛于操下，一站比一站游得快的时间，十分鼓舞。

记者：徐嘉华