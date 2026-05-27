法网｜「打到自己都尴尬！」 张之臻首圈惨败出局爆惊人言论：快精神分裂

前国家网球「一哥」张之臻周二出战法国网球公开赛男单首圈赛事，面对阿根廷外围赛球手阿哥斯达（Facundo Diaz Acosta），以1:6、4:6、3:6直落三盘惨败，无缘次圈。面对这场败仗，伤愈复出后状态低迷的张之臻赛后爆出惊人言论，直言「不想在场上多待一分钟」，甚至形容自己「就快精神分裂」。

一见观众即失准 坦言输波反感解脱

张之臻近期的状态一直不尽如人意，今仗面对外围赛球手更几乎毫无还击之力。赛后他坦言这场败仗与以往不同，输波后反而有种如释重负的感觉：「今天打完，我都有一种解脱的感觉了。甚么方面都不对，我感觉一旦有球证、有观众就不对；没球证没观众，我感觉甚么都对。最近我也不知道怎么回事，是我形容不了的情况。」

他否认受场外因素影响，强调自己近期生活及训练一切正常，但在正式比赛却打得连自己都觉得尴尬：「其实今天这球打得，我是不太想在场上多待一分钟的。也不是说打得丢人，就确实打得我自己都会很尴尬了。」

自言「精神分裂」 否认失斗志

谈及赛场上的低迷状态，张之臻无奈表示陷入了严重的心理挣扎：「我感觉我都快精神分裂了，快有两个人格了！一方面是想赢，一方面又因为最近打得太差，影响了想赢的心态。如果我不想赢的话，早就拎包走人了对不对？所以还是有两种想法一直在脑海里面徘徊，比赛时很矛盾、很纠结，更多是脑子里两个小人的斗争，这应该说是心理（Mental）上的问题。」

对于外界质疑他是否「功成名就后失去心气（斗志）」，张之臻淡淡地否认：「还是没掉（斗志），我要是真没心气，可能今天打完一两盘就放弃了。哪怕打到最后，我也是很煎熬的，想着能多打一打，再试试看。」

度过失意的泥地赛季后，张之臻将放眼草地赛事寻找转机。他透露接下来的赛程安排，预计会参加一周后的伯明翰挑战赛，随后转战荷兰草地赛，为即将到来的温布顿网球锦标赛作准备，期望能尽快跨越心理关口，重拾昔日状态。

