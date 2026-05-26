法网｜惨吞「光蛋」爆冷首圈出局 郑钦文泪洒巴黎：失利非常沉重

国家网球「一姐」、巴黎奥运女单金牌得主郑钦文周一出战法网女单首圈爆出冷门。受伤后第一次重返大满贯赛场的她，直落两盘不敌波兰外围赛球手祖华莲丝卡（Maja Chwalinska），次盘更惨吞「光蛋」，生涯首次在罗兰加洛斯遭遇「一轮游」，世界排名亦跌至117位。赛后郑钦文在记者会上难掩失落，激动落泪，坦言失利十分沉重，未来将从低级别赛事重新起步找回状态。

重返大满贯 脚伤需暂停治理

去年7月因右肘伤患接受微创手术的郑钦文，今次是她阔别赛场10个月后的大满贯复出战。面对世界排名114位的祖华莲丝卡，郑钦文显然未入局，以4:6先失一盘。战至次盘第3局，她更因右脚绷带问题导致起水泡引发剧痛，需要申请医疗暂停重新包扎。然而伤患加上状态低迷，令她最终以0:6再输一盘，黯然出局。

泪洒记者会 冀挫折带来新视角

谈到今场败仗，郑钦文将责任揽上身：「输波与教练团队无关，是我自己在场上没做好。对手的上旋球弹跳比想像中高，她确实打得非常出色。」

赛后会见传媒时，这位奥运金牌得主终忍不住泪洒当场。她坦言对法网抱有期望，从没想过首周便要「执包袱」：「这是一场非常沉重的失利，需要很多时间去消化。但或许这次挫折能为我带来不一样的视角，让我下次归来时变得更强。」

对于在泥地赛季仅参加了两项1000级别赛事，郑钦文解释是为了保护手肘，避免复出初期参赛过密引发旧患。她强调目前身体状况一切良好，只是极需要透过实战找回比赛感觉。展望接下来的草地赛季，她透露虽然仍未与团队落实具体计划，但按目前状况，很大机会要「由低做起」，从低级别赛事重新起步，逐步重建信心与状态。