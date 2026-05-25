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法网｜破纪录82次战大满贯 祖高域反胜过关 赛后扭腰热舞兼激赞对手（有片）

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更新时间：16:17 2026-05-25 HKT
发布时间：16:17 2026-05-25 HKT

2026法国网球公开赛迎来男单首圈赛事，塞尔维亚球王祖高域（Novak Djokovic）面对法国重炮手比利卡特（Giovanni Mpetshi Perricard），在先失一盘下连扳三盘，以5:7、7:5、6:1、6:4反胜晋级。赢波后的祖高域心情大靓，更在场上扭腰热舞庆祝。今仗亦是他破纪录第82次出战大满贯正赛，缔造网坛历史新一页。

激赞对手发球「生涯罕见」 

面对身高6呎7吋的比利卡特，祖高域今仗早段一度陷入苦战，首盘更被对手打破发球局先输5:7。不过祖高域在第二盘末段把握关键破发扳平盘数后，随即势如破竹，连赢两盘奠定胜局。

祖高域大赞法国重炮手比利卡特发球「生涯罕见」。AFP
祖高域大赞法国重炮手比利卡特发球「生涯罕见」。AFP
祖高域大赞法国重炮手比利卡特发球「生涯罕见」。AFP
祖高域大赞法国重炮手比利卡特发球「生涯罕见」。AFP
祖高域大赞法国重炮手比利卡特发球「生涯罕见」。路透社
祖高域大赞法国重炮手比利卡特发球「生涯罕见」。路透社

赛后，惊险过关的祖高域放下心头大石，尽显其幽默本色。他在球场上兴奋地扭腰热舞，大骚舞技，引来全场球迷欢呼拍掌。接受访问时，祖高域亦以法文向巴黎球迷致词，并对比利卡特的重炮发球给予极高评价：「他令我今场打得极其艰难。他的发球真的非常出色，极难预测落点。这或许是我职业生涯中，第一次或第二次遇到这种级别的发球。如果我要跟他交手五次或十次，感觉肯定大不同。」

赢波后的祖高域心情大靓，更在场上扭腰热舞庆祝。AFP
赢波后的祖高域心情大靓，更在场上扭腰热舞庆祝。AFP
赢波后的祖高域心情大靓，更在场上扭腰热舞庆祝。AP
赢波后的祖高域心情大靓，更在场上扭腰热舞庆祝。AP
赢波后的祖高域心情大靓，更在场上扭腰热舞庆祝。AP
赢波后的祖高域心情大靓，更在场上扭腰热舞庆祝。AP

缔造多项大满贯神级纪录

这场耗时2小时51分钟的胜仗，令祖高域写下多项不可思议的里程碑。他今届以第82次出战大满贯男单正赛，正式超越费达拿（Roger Federer）及卢比斯（Feliciano Lopez），独占历史第一。

此外，祖高域在大满贯首圈的战绩提升至惊人的80胜2负，自2006年澳网后从未在四大满贯首圈「一轮游」。他在法网首圈更是保持22战全胜的不败金身，成为公开赛年代在罗兰加洛斯首圈胜仗最多且未尝一败的男单球手。同时，他在巴黎面对法国球手亦保持13战全胜的完美纪录。

祖高域次圈将迎战另一位法国球手罗耶（Valentin Royer），力争延续其在巴黎对阵东道主球手的不败神话。

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