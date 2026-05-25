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F1｜安东利尼加拿大封王连赢4站 积分榜甩开队友罗素43分

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更新时间：14:00 2026-05-25 HKT
发布时间：14:00 2026-05-25 HKT

F1加拿大站周日完满落幕，平治内战在罗素(George Russell)因战车故障退赛下，由安东利尼(Kimi Antonelli)「食住个势」封王，达成4连冠，另外手握7届总冠军的咸美顿(Lewis Hamilton)以第二完赛，创加盟法拉利后最佳成绩。

安东利尼加拿大实现4连冠

F1加拿大站平治内战成周末最大看点，罗素和安东利尼在同六的冲刺赛已爆发激烈的争执，周日正赛由罗素排头位起步，安东利尼并列次位起步，「五盏红灯一熄」2人随即展开激斗。但到第30圈罗素战车冲入草地后急停，并因战车故障而被迫退赛，亦令他情绪爆发怒拍车身兼扔头枕，而随着队友退赛安东利尼亦𣈱通无阻地以1小时28分钟15.758秒完赛封王，而跟随其后有咸美顿以慢10.768秒力压第三的韦斯塔潘(Max Verstappen)得第2，创转投法拉利后最佳成绩。

安东利尼今战胜出后，是继中国、日本和迈亚密站后再赢一站完成4连冠，在积分榜上更以131分高居榜首傲视群雄，更领先排第二的队友罗素达43分。另外加上罗素第一站澳洲站的冠军，平治更是以5场冠军下以219分高居车队榜榜首。

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