游泳｜何诗蓓环地中海第一站以一金一银作结 周三转战法国第二站

香港「混血飞鱼」何诗蓓（Siobhan）周一凌晨在摩纳哥参加次天的环地中海游泳系列赛，在100米自由泳决赛中，在领先头50米的优势下，在后50被应届100米自由泳世界冠军、荷兰的史坦贝根（Marrit Steenbergen）后上以破场地纪录的52秒13夺冠，Siobhan以52秒67取得亚运；累计2天比赛以1金1银完成摩纳哥站。

何诗蓓周一凌晨战100米自由泳。直播截图

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女子100米自由泳三甲: 冠军史坦贝根(中), 亚军何诗蓓(左), 季军是美国的Camille Spink(右)。直播截图

一日前以无敌姿态夺200米自由泳金牌的Siobhan 在次天100米自由泳的初赛，先轻松以54秒62、总排名第3入晚上的决赛，Siobhan跟史坦贝根分别在第3及第4线道，港将第一个游完50米转身，时间是25秒36，史坦贝根落后0.15秒，但转身后对手越游越快，最终Siobhan以52秒67取得亚军。

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Sioban同史坦贝根这场100米自由泳决赛是上月挪威游泳节的翻版当时也是史坦贝根赢Siobhan。

何甄陶

香港队其他成绩，何甄陶（Ian）在50米自由泳只差一点未能跻身一对一的决赛，他在周六的50米自由泳初赛以22秒97、总排名第10入16强，再以22秒45入8强，越战越勇的他在同日的8强以22秒26闯入周日的4强争2个决赛位，可惜他以22秒13第3名完成，未能晋级决赛。

Ian在首天亦有参加50米蠂泳初赛，以24秒66位列第19位，无缘更进一级。

男子组还有蛙泳专家赵浩俊（Adam John Chillingworth），他在100米蛙泳初赛以1分04秒48位列第19位，未能跻身入决赛。

一连2日的摩纳哥站后完结后，一众泳手将飞到法国卡内站进行本周三（27号）一连2日的第2站比赛。

记者：徐嘉华