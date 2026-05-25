剑击｜应届世少冠军何承谦 决赛胜世青冠军林浩朗 约定下月会长杯再斗过

香港20岁以下剑击锦标赛周日在香港公园体育馆完成所有比赛，焦点中的焦点决赛首推2位应届男花世青冠军林浩朗对世少冠军何承谦一场青年组决赛，结果较早入局的17岁何承谦以15:9首夺本赛冠军，两位好朋友亦约定下月初的会长杯剑击锦标赛「决赛见」。

两位世青、世少冠军林浩朗（右）及何承谦（左）包办男花青年组决赛，最终何承谦夺冠、林浩朗屈居亚军。徐嘉华摄

男花青年组决赛：何承谦（左）以15:9胜林浩朗。徐嘉华摄

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男花青年组三甲：亚军林浩朗（左起）、冠军何承谦、季军林柏滈及蔡子乐。徐嘉华摄

共有32人参加男花青年组比赛，林浩朗及何承谦打完小组赛后，分别以小组总排名第4及第6入16强，双方值得一提之处包括何承谦在8强遇上2024年世少铜牌得主、亦是现时公开试考生的陆浚诺，承谦在初段打至3:2时互有碰撞下跌倒地上，触及上月在伊斯坦堡世界杯时的右膝伤患，幸无大碍，最终以15:7胜出，他再在4强以15:6大胜蔡子乐后入决赛。

何承谦（左）跟陵浚诺（右）比赛初段不慎跌地触及旧伤患。徐嘉华摄

何承谦（右二）在8强对陆浚诺（右一）时不慎触及右膝伤患，要医护入场治理。徐嘉华摄

林浩朗在决赛前最惊险一场是8强对15岁的陈峻霖，浩朗在尾段曾落后12:13，幸及时回勇，连追3分后以15:13险胜。这里提一提，2年前从上海移居香港的陈峻霖，其教练是前香港男花名将张小伦，他随后在男花少年组决赛，就算打至大腿抽筋也顶了下来，以15:11胜刘昊扬，首夺「少年组」冠军。

前香港男花名将张小伦（左）的徒弟陈峻霖（右）夺男花少年组冠军。徐嘉华摄

陈峻霖在男花少年组决赛打至右脚抽筋，他最后以15:11胜刘昊扬夺冠。徐嘉华摄

说回浩朗及承谦的决赛有点令人意外，现世界排名35位的承谦较快入局，曾一度领先7:1、10:4时，浩朗赶紧急起直追，但为时已晚，承谦最终以15:9奠胜。

徐嘉华摄

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今场比赛是2人拿完世青及世少冠军后首场本地赛，承谦坦言在初段确实有背著「世少冠军」的包袱，他说：「真是有世少的包袱，但去到决赛对林浩朗反而没有了这包袱，感觉是输赢不紧要，今日打决赛就像平时练习一样。」他们对上一次对垒是去年12月的香港公开剑击锦标赛，当时胜方也是何承谦。

这两位好朋友常会说：「决赛见」，在下月7号的会长杯剑击锦标赛，两位星级男花代表张家朗及蔡俊彦没报名参赛下，他们2人有机会「决赛见」。

以下是其他剑种的决赛焦点：

记者/摄影：徐嘉华