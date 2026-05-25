法网｜黄泽林正赛首战止步 直落三盘负比利时一哥

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）在法国网球公开赛的惊喜之旅周一（24日）画上句号。这位以外围赛递补身份首度打入法网正赛的港将，在男单首圈以盘数0：3不敌世界排名36位的比利时一哥博斯（Alexander Blockx），未能再进一步。

黄泽林上周出战法网外围赛，可惜于第三圈以1：2不敌玻利维亚的安祖路，未能直接取得主赛圈资格。不过美国球手哥达早前因伤退赛，Coleman抽签后成为「幸运输家」，递补取代哥达的位置，成为历史上首位在法网正赛亮相的香港球手，也是他继去年澳网后第二次参加大满贯正赛。

Coleman首圈对手博斯的世界排名较109位的Coleman高出73位。两人此前两次交手各赢一场。今仗由博斯先开球，双方互保发球局战至3：3。战至第8局Coleman被对手破发。其后Coleman未能回破，Coleman第一盘以3：6负博斯。第二盘Coleman在第5局破发后，其后Coleman依然未能回破，最终以4：6再负一场，盘数负0：2。进入第三盘，Coleman在第3局再被破发，在第5局更加被博斯以love game破发，最终Coleman以2：6败第三盘 ，直落三盘被淘汰，首度踏足法网正赛未能尝到胜果。