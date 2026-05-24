壁球｜「非港混血儿」邓凯琳三年内包办U15 U17及U19三冠

17岁的香港壁球「非港混血儿」邓凯琳（Helen）周日在四川举行的第33届亚洲青少年个人壁球锦标赛的女子U19组别决赛，二号种籽的她只花了39分钟以3:1 （11:7、11:8、4:11、11:3）击败大马的Whitney Isabelle Anak Wlson，相隔13年再有女将夺U19的冠军奖杯，这面金牌亦是她3年内第3金，包办U15、U17及U19冠军；同场，梁敖燊在男子U13组别决赛以3-2 (5:11, 8:11, 11:9, 12:10, 11:6）反胜印度对手Amarya Bajaj，相隔18年再有男将夺亚青锦标。

港队大丰收，跟香港壁总主席邱达根合照。大会照片

今届是邓凯琳第三次在亚青赛夺冠。大会照片

年纪轻轻的梁敖燊为香港率先夺金。大会照片

父亲是非洲人、妈咪是香港人的Helen，对亚青赛一点也不陌生，她曾于2023年夺U15冠军、2024年U17亚军、去年U17冠军，今次挑战U19组别，在8强以3:0胜大马球手KUL Dakshayani Thangaraja、4强以3:0胜队友邝恩琳，到决赛对大马另一位球手，在领先头2局下虽被对手以11:4追近距离，但在第4局还以颜色，以11:3奠胜。

大会照片

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香港女子队对上一次夺亚青个人赛冠军是2013年的何嘉宝，两位大师姐赵咏贤及欧咏芝曾分别于1997及2007年拿过这项女子U19的冠军。

香港壁总图

梁敖燊赛前跟对手合照。大会照片

梁敖燊在男子U13的4强战，以3:2 击败印度的Abhyuday Arora，到决赛对另一位印度球手Amarya Bajaj，双方打足5局后，港将以3:2取得胜仗。香港男子壁球代表对上一次在亚青赛夺冠，要数回2008年，当时欧镇铭夺U19冠军。

除了2面金牌外，香港队亦有5位女将夺得铜牌，包括女子U19的邝恩琳、张芷晴、女子U17的卢沛言及女子U15的林雨叶及邓正心；港队在今届共夺2金5铜。

记者：徐嘉华