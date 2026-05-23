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法网｜获「翻生」机会 Coleman 法网正赛首圈将对比利时一哥

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更新时间：04:39 2026-05-23 HKT
发布时间：04:39 2026-05-23 HKT

世界排名113位的香港网球一哥黄泽林（Coleman）获法国网球公开赛「翻生」机会，受惠于有球手退赛，他以「幸运输家」（Lucky Loser）身份首次跻身法网正赛，将对世界排名36位的比利时一哥Alexander Blockx，2人曾于3月多米尼加挑战赛对垒，当时港将以1:2反负，今次法网给Coleman一次复仇机会。

Coleman 以「幸运输家」首闯法网正赛。香港网总图
Coleman 以「幸运输家」首闯法网正赛。香港网总图
Coleman Ig图
Coleman Ig图
Coleman Ig图
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Coleman 于周四（21号）晚的最后一圈法网外围赛在力战下以1:3不敌玻利维亚球手安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），原本无缘正赛，但在赛会更新了外围赛球手的正赛分布形势后，Coleman以「幸运输家」与21岁的Blockx 在正赛首圈对垒。

Coleman 及康堤在法网红土场上。Coleman Ig图
Coleman 及康堤在法网红土场上。Coleman Ig图
康堤及歌神爸爸陈奕迅连日来都在法网现场力撑Coleman。直播截图
康堤及歌神爸爸陈奕迅连日来都在法网现场力撑Coleman。直播截图

Coleman已经不是第一次以「幸运输家」身份闯正赛，今次法网已是第3次，他于今年2月及3月期间分别在ATP 500的墨西哥公开赛及多米尼加挑战赛同以「幸运输家」获正赛席位；Coleman跟Blockx正正是在多米尼加挑战赛的8强碰头，当时港将以6:4、5:7、3:6负对方，相隔2个月，2人再次碰头（他们2人亦曾于2024年4月的釡山挑战赛对过，Coleman以2:0取胜）。

Coleman对上一次闯入「大满贯」正赛是去年8月底的美国公开赛，他当时创历史跻身32强，只在决胜局不离俄国名将卢比利夫（Andrey Rublev）。

记者：徐嘉华

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