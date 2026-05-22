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第二届「希妤杯青少年女子邀请赛」参赛人数创新高 两名青少年女将直闯美国AJGA顶级邀请赛

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更新时间：20:11 2026-05-22 HKT
发布时间：20:11 2026-05-22 HKT

由中国香港高尔夫球协会主办的第二届「希妤杯青少年女子邀请赛」（「希妤杯」），今日在香港哥尔夫球会（球会）粉岭旧球场圆满落幕。赛事吸引来自香港及内地近40名13至18岁的优秀青少年女子球手参加，赛事原定为期两天，惟受暴雨天气影响压缩为一日18洞决胜，考验一众年轻球手的应变力。最终由年仅 16 岁的湖南球手周家欣（72杆，低标准两杆）在紧凑的18洞赛事勇夺冠军，13 岁的港队成员黄雅欣（75杆，高标准一杆）则摘下亚军。两名优胜者将获得美国青少年高尔夫协会（AJGA）顶级赛事「Ninja 邀请赛」的参赛资格，并于今年 9 月远赴美国佛罗里达州出战，与全球最顶尖的青少年球手同场较技，迈向国际舞台。

「希妤杯」创办人、2024 巴黎奥运高球项目铜牌得主、女子美巡赛球手兼球会名誉会员林希妤表示，希望透过「希妤杯」作为平台，将年青大湾区球手带上国际舞台，支持她们追寻高球梦。她说：「我希望更多年青女子高球手勇敢挑战自我，享受挥杆乐趣。今次比赛有数十名具潜质的球手在场上挥杆争胜，我为她们的努力喝采，也为她们的无限未来感到振奋。」此外，林希妤已报名六月的美国公开赛，以行动作为榜样，鼓励新一代球手坚持梦想。

中国香港高尔夫球协会行政总裁赖以尊先生表示：「近年香港女子球手表现愈加出色，备受关注。对本地及内地青少年而言，『希妤杯』是一个难得机会，让她们争取 AJGA 顶级邀请赛资格，在国际赛事累积经验，为未来更多佳绩奠下基础。我亦特别感谢林希妤对大湾区青少年高球发展的付出，既为年青球员提供宝贵机会，也促进本地与内地青少年之间的交流切磋。」

香港哥尔夫球会会长吕庆耀先生指出：「这次比赛选址于粉岭『旧球场』举行，纵使首日天气欠佳，无损球手夺冠的决心，也印证『旧球场』的韧性，在豪雨影响下仍能顺利办赛。我们亦感谢球会名誉会员林希妤对青年球手的鼎力支持，这与球会推动高球普及化和精英化的理念高度一致。我们将继续与林希妤携手合作，为新一代球手搭建更多通往世界舞台的桥梁。」 

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