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法网｜黄泽林第三圈外围赛 陈奕迅 康堤 跟Coleman教练排排坐 继续现场力撑

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更新时间：23:13 2026-05-21 HKT
发布时间：23:13 2026-05-21 HKT

香港网球一哥黄泽林（Coleman）无缘法国网球公开赛正赛，他今日（21号）跟同为21岁的玻利维亚球手安祖路（Juan Carlos Prado Angelo）打了2小时22分，在全场接近爆满下包括「歌神」陈奕迅及爱女康堤继续是坐上客，可惜力战下以4:6、6:3、3:6败阵，但仍创他在法网的最佳成绩。

Coleman跟对手打足三盘落败，有点可惜。直播截图
Coleman跟对手打足三盘落败，有点可惜。直播截图

 

「歌神」陈奕迅及爱女康堤继续是法网座上客，他们今日坐在Coleman教练James的旁边。直播截图
「歌神」陈奕迅及爱女康堤继续是法网座上客，他们今日坐在Coleman教练James的旁边。直播截图
直播截图
直播截图
直播截图
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第三圈外围赛移师较大的球场进行，场内有不少球迷为世界排名113位的Coleman打气，当然包括「歌神」陈奕迅及爱女康堤，他们跟Coleman教练James坐在一起，亦有外国球迷带著「Let’s go Coleman」纸牌为他打气，当Coleman落后时，「Let’s go Coleman Let’s go」的打气声不绝。

有外籍球迷带著「Let’s go Coleman」的纸牌为Coleman打气。直播截图
有外籍球迷带著「Let’s go Coleman」的纸牌为Coleman打气。直播截图

甫开局，比Coleman细几个月的世界排名178位的安祖路已打破Coleman发球局，随后双方互有得分，可惜在第一局开出7个「A士球」的Coleman找不到破对方发球局的机会，以4:6先失第一盘，历时64分钟。

赛场内不时听到Let’s go Coleman Let’s go的打气声，在第2盘开局，Coleman还以颜色，率先打破对方发球局，不过底线抽击十分硬净的Angelo在第5局打破Coleman发球局，幸港将在第8局再破对方一次，终以6:3扳成平手，此局需时42分钟。

对手安祖路赢波后忍不住瞓地庆祝。直播截图
对手安祖路赢波后忍不住瞓地庆祝。直播截图

到决胜局，Coleman 越战越勇，在第3局已打破对方发球局，但很快被对手在第4局破发，双方打成2:2均势，对手在第6局再次破Coleman发球，港将终以3:6下马；他今仗共发出10个「A士球」，亦是比以往两届法网未尝一胜的战绩进步不少，可惜未能继美网后再次晋级「大满贯」正赛。

记者：徐嘉华

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