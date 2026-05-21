桌球｜吴安仪相隔７年 重返世一位置
更新时间：16:14 2026-05-21 HKT
发布时间：16:14 2026-05-21 HKT
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香港「四眼Cue后」吴安仪相隔7年重返「世一」位置！随著世界女子桌球锦标赛周二完成后，世界女子桌球更新了最新的世界排名，今季已手执两冠的安仪以69,500分（计过去两年成绩）重返世界排名第一，中国白雨露（67,750分）及泰国勒查露（Mink Nutcharut）（65,375分）分列第2及第3位。安仪对此表示：「比起7年前第一次做『世一』，今次重返这个位更有意义。」
今季已手执2面女子桌球赛冠军的安仪（包括2月比利时桌球锦标赛及3月英国公开赛）今季状态Top弗，虽然在日前刚结束的世界女子桌球锦标赛4强下马，但累积过去2年的成绩，她有足够分数攀升至第一位。
安仪对上一次拥有「世一」头衔是2019年4月，期间有不少新晋的球手包括泰国的Mink及国家代表白雨露等进占世界排名第一。相隔7年重夺「世一」，安仪表示：「比起7年前拿『世一』，现在更加难，因为现今的女子水平高了好多，参赛人数亦多，来自不同国家的新秀都有，竞争好大。」
她续称：「其实过去几年，我都同世界排名第一擦身而过，好几次只差一场比赛就失了『世一』位，心理上都要调整，所以今次重回『世一』，一点都不容易。」值得一提，本周二出炉的世界女子桌球锦标赛冠军，是年仅18岁 的泰国新星Panchaya Channoi，她在决赛以6:2大胜12届世界女子冠军伊云丝（Reanne Evans）；在最新世界排名，伊云丝列世界第４位。
现年35岁 的安仪表示：「我知道要保持『世一』这个位一点也不容易，我都要同一班新晋的后生球员一样，继续努力练波去提升自己的技术。」
记者：徐嘉华
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