法网｜不满奖金分红比例！ 顶尖球手发起「15分钟采访」抗议行动

法国网球公开赛开锣在即，球场外却先燃起「火药味」！据英国《卫报》报导，一众世界顶尖网球员正酝酿一场集体抗议行动，计划在周五及周六的法网赛前新闻发布会及电视访问中，严格遵守「15分钟限时令」，时间一到便会立即离场。此举旨在抗议大满贯赛会分配予球员的奖金比例过低，并要求增加分红及在赛程安排上获得更大话语权。

15分钟寓意15%分红比例

这场所谓的「按章工作」抗议行动，其「15分钟」的时限并非随意设定，而是具有强烈的象征意义。球员代表指出，这代表了目前四大满贯赛事普遍仅将总收入的15%，分配作为球员奖金的现状。

据悉，这项行动已传达给男、女子单打世界排名前200位的大部分球员。虽然球员可自由决定是否参与，但不少前十名的顶尖球星均表现积极，要求赛会提高分红比例、增加福利供款，并让球员在赛程编排等决策上有更多参与权。

法网奖金升幅垫底 转播商成针对目标

虽然今年法网的总奖金已增加了9.5%，但对比其他大满贯赛事显得相形见绌。去年美网的奖金增幅高达20%，而今年一月的澳网亦有近16%的增长。为了增加谈判筹码，球员计划将矛头指向法网的主要商业合作伙伴，尤其是如TNT Sports等拥有庞大转播权的媒体中心。球员希望透过限制访问时间，影响转播商的内容产出，从而向法国网球总会施压。

赛会表示遗憾 称愿进行对话

对于球员的「限时访问」威胁，法国网球总会发表声明表示「遗憾」，并强调赛会已准备好与球员进行「直接且建设性的对话」。

目前尚不清楚这场「15分钟抗议」会否延续至周日开始的正赛阶段。若顶尖球星在正赛期间依然坚持赛后访问「15分钟准时收工」，无疑将对法网的媒体转播和公关形象造成重大打击。这场关于奖金分配的博弈，恐将成为今年法网最受关注的场外风暴。