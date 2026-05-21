法网｜黄泽林距入正赛只差一步 女友康堤偕父亲陈奕迅现身力撑

香港网球一哥黄泽林（Coleman）在法国网球公开赛外围赛越战越勇，今晚（21号）香港时间约7时半将出战最后一圈外围赛对细自己一岁的玻利维亚安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），若成功，将是他第一次闯入法网正赛，场上斗得激烈，场内亦星光闪耀，「歌神」陈奕迅及爱女康堤坐正第一排为Coleman打气，赛后港将也跟二人抱抱感谢现场力撑。

黄泽林在法网表现神勇，今晚第三圈外围赛被寄予厚望。黄泽林IＧ图

黄泽林IＧ 图

康堤及父亲陈奕迅坐在观众席第一排力撑Coleman。直播截图

现世界排名113位的Coleman在过去两届法国外围赛的战绩都是首圈出局，泥地场对快上快落的Coleman并不是太喜爱的场地，来到今届法网外围赛，他被编为4号种籽，但头2圈外围赛都要打足3盘才分出胜负，包括首圈以6:2、4:6、7:6胜英国的比利夏里斯（Billy Harris），次圈以7:5、2:6、6:1胜捷克的哥拿（Zdenek Kolar），跻身入今晚最后一圈外围赛。

Coleman赢波后，各人都站起来拍撑，康堤更开心握拳。直播截图

透过直播时看到，早前已默认跟Coleman拍拖的康堤跟陈奕迅戴著法网证坐在观众席第一排，头戴型格头巾的康堤不时为Coleman拍掌打气，到Coleman险胜赢波离场前，也行到二人身边抱抱，难得他们远赴法国撑自己场，相信对Coleman来说是一大鼓舞。

记者：徐嘉华