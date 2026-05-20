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帆船｜「帆船界F1」SailGP来年首登陆香港 赛事CEO盼香港站可恒常化举办

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更新时间：14:30 2026-05-20 HKT
发布时间：14:30 2026-05-20 HKT

被称为「帆船界F1」的「国际帆船大奖赛」（SailGP）首度登陆香港，主办方周三在M+博物馆举行发布会，并宣布香港将作为首站在2027年1月23-24日，在维多利亚港上演连场激战，SailGP CEO兼联合创办人罗素古斯（Russell Coutts)指赛事可为香港吸引海外观众，希望可将香港站可以恒常化，并透露已和香港签约三年。

SailGP首登陆香港 来年1月维港上演

SailGP是其中一项全球顶级帆船盛事，参赛队伍所使用的F50水翼双体帆船，最高时速可达每小时100公里，比赛在全球各地设分站，让观众能感受到帆船比赛的激情。而这项有「帆船界F1」之称的赛事来年1月23-24日将首度登陆香港并作为赛季揭幕战，将帆船运动的激情带到维港。 香港旅游发展局总干事刘镇汉在发布会致辞时表示，赛事获M+认证，肯定了赛事在各方面的高水准，并指出和SailGP的合作可以为香港提供一个舞台展现独特的海滨风光以及国际级的款待能力。

SailGP CEO盼香港站恒常化

SailGP CEO兼联合创办人罗素古斯表示、赛事一直希望可以到具代表性的地方举办，而香港正符合这样的要求：「香港无疑是一座标志性城市，拥有维多利亚港，而且城市充满力和激情，在国际上有一定的声誉和影响力，我们在主要城市举办赛事这也是SailGP一直在做的事，而香港则是赛事在迈出在亚洲的第一步。」

罗素古斯也希望可以将比赛恒常化，并相信可以为香港带来来自世界各地的观众到访：「就像香港的七榄一样，它成为了大家在日历上熟悉的年度赛事，这就是举办年度赛事的好处，以欧洲为例每次赛事都有68%来自赛区外的观众，因此若赛事恒常化相信可为香港带来更多游客欣赏比赛和体验香港。」他也透露已香港签约3年，换言之除了明年外2028年和2029年也会有香港站。而纽西兰队的彼来尔图克（Blair Tuke)表示很期待来年可以来到香港比赛，并指维港很狭窄加上高楼林立，相信会是很有挑战性和困难的一站。

 

记者/摄影:魏国谦

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