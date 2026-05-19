法网｜力争连续两年杀入正赛 黄泽林激战三盘险胜晋外围赛次圈

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）今日出战法国网球公开赛外围赛首圈赛事。继去年在法网「闯三关」勇晋正赛后，这名21岁港将今年再度出击，力争正赛席位。面对英国球手比利夏里斯（Billy Harris），Coleman在激战三盘下以盘数2:1力克对手，有惊无险晋身外围赛次圈。

无惧天雨扰局 首盘迅速入局

现年21岁的Coleman近期状态大勇，本月初勇夺ATP江西挑战赛锦标，成为香港史上首位赢得ATP挑战赛单打冠军的球手，世界排名更一度攀升至生涯新高的第110位。今仗面对世界排名第149位的夏里斯，赛前因天雨关系延迟了近个半小时才开打。不过，Coleman的火热状态未受影响，首盘迅速入局，以6:2先下一城。第二盘对手夏里斯展开反扑，Coleman以4:6失守，被扳平盘数1:1。

决胜盘遭穷追 「抢十」展现大心脏

在外围赛三盘两胜的赛制下，进入决胜的第三盘战况峰回路转。Coleman开局即先发制人，一度领先局数至4:1；然而夏里斯随后发威，强势将局数追成4:4平手。双方其后争持不下，战至6:6平手，需以「抢十」决胜局分胜负。

在关键的「抢十」阶段，黄泽林再度先声夺人领先3:1，及后虽被对手追平4:4，但他迅速调整并重新掌控大局，展现出强大的心理质素，最终以10:7奠定胜局。总计黄泽林以6:2、4:6及7:6（10:7）险胜对手，顺利跻身法网外围赛第二圈，向正赛资格再迈进一步。