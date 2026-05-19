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田径｜陈俊浩400米新手7个月内三破港绩 跳高钟慧欣1米80夺铜

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更新时间：10:19 2026-05-19 HKT
发布时间：10:19 2026-05-19 HKT

国内「一带一路田径邀请赛暨全国大奖赛（第3站」周一在重庆举行，22岁 的陈俊浩率先创香港纪录，他在主项的400米决赛以46秒98刷新他自己保持的香港纪录位列第5名，这亦是他7个月内第3次刷新400米港绩，才跑了这赛项16个月的他是支强心针，他稍后还有400米栏的比赛，期待继续有好消息。

陈俊浩跑了400米才一年零四个月，已三破港绩。香港田总图
陈俊浩跑了400米才一年零四个月，已三破港绩。香港田总图

一向练110米栏的陈俊浩有见自己的成绩不及队友，教练邓汉升建议下转攻100、200米跑，在去年一月的季前测试赛第一次试跑400米，跑出48秒02，他也说过比预期好，于是开始集中400米及400米栏，成绩超乎想像，他先在去年10月香港公开赛以47秒12刷新香港纪录，打破陈嘉骏保持了10年的纪录。

陈俊浩稍后还会参加400米栏。香港田总图
陈俊浩稍后还会参加400米栏。香港田总图

一个月后，陈俊浩在11月的全运会的400米初赛以47秒09再度创港绩，相隔半年后，他已急不及待再展示400米的潜力，周一以46秒98第三度刷新香港纪录，可喜是他终如愿跑入47秒内。

钟慧欣以1米80夺铜。香港田总图
钟慧欣以1米80夺铜。香港田总图
钟慧欣获奖后跟教练团及香港田总代表合照。香港田总图
钟慧欣获奖后跟教练团及香港田总代表合照。香港田总图

跳高钟慧欣夺铜  为香港打开「第一届亚洲跳项锦标赛」奖牌之门

另外，同场举行的「第一届亚洲跳项锦标赛」，钟慧欣在女子跳高以1米80夺得港队第一面铜牌，队友张静岚以1米75列第9名；2位跳远主将黄珀恒及陈铭泰分别以7米25及7米17位列第11及第12名。

男子110米栏，香港纪录保持者张宏峰以13秒94位列第7名，上周在香港锦标赛刷新香港女子400米栏纪录的马颖雯，先在400米初赛以58秒36位列总排名第16位，无绿决赛。

记者：徐嘉华

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