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15人榄球｜港队兵分两路赴日集训及斯里兰卡出赛 7月国家杯撼强敌成重要经验

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更新时间：17:21 2026-05-18 HKT
发布时间：17:21 2026-05-18 HKT

香港15人榄球队来年将远赴澳洲出战榄球世界杯，目前已开始积极备战。球队之后将分途出击，一队将于周三前往日本进行集训；而另一队「中国香港选拔队」则于周日出战亚洲榄球锦标赛（ARC）作客斯里兰卡的赛事。周一球队在南华体育会运动场公开操练后，教练团成员伊云斯（Lewis Evans)受访表示分途出击可有助发掘潜力队员，加深人员储备，队长夏斯迪则表示国家杯是验证训练成果的大好机会。

港队15人榄球队今夏行程相当紧密，本周三将启程到日本与日本选拔队进行集训，亦会另外派「中国香港选拔队」出战ARC作客斯里兰卡的赛事。港队在6月7日亦会在主场迎战韩国，之后前往新西兰对阵怀卡托榄球会。紧接7月将上演重头戏，球队将远赴南美洲参加国家杯（Nations Cup），同组亦有世界杯小组赛将会面对的智利，这对港队来年征战世界杯有重大帮助。

而港队周一在出发日本前进行公开操练，教练团成员之一的伊云斯表示，今次前往日本集训可以针对性地为球队进行调整，是备战世界杯的绝佳机会。由于港队在ARC已连续5年夺冠，伊云斯希望延续连胜纪录。他也提到两队分途出击可助球队寻找合适人选：「七月份我们原本打算用一套阵容参赛，但若有球员在这次ARC表现出色，就有机会脱颖而出，代表港队参加国家杯。目前阵中虽有一些伤病，我们正努力控制，并需要足够的球员储备，以应付往后的国家杯征程。」伊云斯亦指出，国家杯是世界杯前检视训练成果的绝佳机会：「这项赛事旨在让我们与顶尖强队交锋。与萨摩亚、智利及乌拉圭等强队交手，将是检验我们过去三、四个月训练成果的大好时机。」

队长夏斯迪也表示，今次日本集训是透过实战验证训练内容的大好机会，他认为国家杯能为球队赚取宝贵经验：「任何时候能与实力强劲、尤其是世界排名高于我们的球队交手都至关重要。我们在国家杯将与智利对赛，而他们也是世界杯小组赛的对手，这将是我们再次检验自身实力的机会。」由于今次国家杯在南美洲举行，夏斯迪认为这也是一个让球队习惯舟车劳顿后作赛的磨练机会。

记者/摄影:魏国谦

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