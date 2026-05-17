学界羽毛球精英赛｜浸大附属王锦辉中小学挫女拔 首夺女团后冠

全港学界精英羽毛球（团体）男、女子组冠军战，今日(17日)在启德体育园习艺坊上演。率先完成的女子组冠军战，拥有多位港青代表的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学以总场数3:0击败争取3连霸的拔萃女书院，首次夺得精英赛的团体赛后冠。

浸大附属王锦辉中小学拥多名港青代表

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学于精英赛的最佳成绩，是过去3届位列季军，今届她们表现神勇，周六先在四强战以场数3:2击败德望学校。周日的决赛，她们对争取三连冠的拔萃女书院，王锦辉中小学先派出彭皑淇对女拔的朱纪萦，前者轻松以21:9先拔头筹。

陈鹏妮连赢双打及单打

随后的双打赛王锦辉以两位香港青年军代表、中三的陈鹏妮及中一的周雯慈出战，二人在青年军时也曾合作，她们合力以21:13击败女拔的施幸儿及陈心怡，场数领先2:0。15岁的陈鹏妮之后再出战单打，以21:15击败陈心怡，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学总场数赢3:0，首次赢得羽毛球精英赛团体赛后冠。

首次夺女团后冠 粉碎女拔三连霸美梦

陈鹏妮今个学年由拔萃女书院转校至王锦辉，就为学校奠胜首次夺冠，赛后兴奋得瞓地庆祝。被问到比赛时可有些内心的争扎，戴著黑色框眼镜打波的鹏妮表示：「不会的，上场打波就将自己最好的打出来。」

记者、摄影：徐嘉华