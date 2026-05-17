Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学界羽毛球精英赛｜浸大附属王锦辉中小学挫女拔 首夺女团后冠

即时体育
更新时间：18:43 2026-05-17 HKT
发布时间：18:43 2026-05-17 HKT

全港学界精英羽毛球（团体）男、女子组冠军战，今日(17日)在启德体育园习艺坊上演。率先完成的女子组冠军战，拥有多位港青代表的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学以总场数3:0击败争取3连霸的拔萃女书院，首次夺得精英赛的团体赛后冠。

浸大附属王锦辉中小学拥多名港青代表

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学于精英赛的最佳成绩，是过去3届位列季军，今届她们表现神勇，周六先在四强战以场数3:2击败德望学校。周日的决赛，她们对争取三连冠的拔萃女书院，王锦辉中小学先派出彭皑淇对女拔的朱纪萦，前者轻松以21:9先拔头筹。

陈鹏妮连赢双打及单打

随后的双打赛王锦辉以两位香港青年军代表、中三的陈鹏妮及中一的周雯慈出战，二人在青年军时也曾合作，她们合力以21:13击败女拔的施幸儿及陈心怡，场数领先2:0。15岁的陈鹏妮之后再出战单打，以21:15击败陈心怡，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学总场数赢3:0，首次赢得羽毛球精英赛团体赛后冠。

首次夺女团后冠 粉碎女拔三连霸美梦

陈鹏妮今个学年由拔萃女书院转校至王锦辉，就为学校奠胜首次夺冠，赛后兴奋得瞓地庆祝。被问到比赛时可有些内心的争扎，戴著黑色框眼镜打波的鹏妮表示：「不会的，上场打波就将自己最好的打出来。」

记者、摄影：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
9小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
9小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
何超蕸追思会丨何鸿燊家族成员到场 长房何超雄二房何猷龙罕露面 何超仪撑拐杖私人医生随行
何超蕸追思会丨何鸿燊家族成员到场 长房何超雄二房何猷龙罕露面 何超仪撑拐杖私人医生随行
影视圈
5小时前
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
2026-05-16 18:03 HKT
何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊
07:06
何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊
影视圈
3小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
定存攻略｜联储局画风突变 明年加息变主流 港元定存齐加息 3个月有3.3厘
定存攻略｜联储局画风突变 明年加息变主流 港元定存齐加息 3个月有3.3厘
投资理财
7小时前
何超蕸追思会丨何超琼、黎芷珊等家属强忍悲伤抵达打点 政商名流齐集送别赌王千金
何超蕸追思会丨何超琼、黎芷珊等家属强忍悲伤抵达打点 政商名流齐集送别赌王千金
影视圈
6小时前