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上海花剑大奖赛‧持续更新｜ 17岁何承谦继续表现惊喜 今季第3度杀入FIE 世界排名赛16强

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更新时间：10:28 2026-05-17 HKT
发布时间：10:28 2026-05-17 HKT

今季花剑最后一站FIE（国际剑联） 世界排名赛周日（17日）在上海上演大奖赛，6位香港男花剑手由早上9时起陆续亮相64强淘汰赛，「世一」兼卫冕冠军蔡俊彦（Ryan）打头阵对世界排名77位的德国剑手Luis Klein，结果顺利以15:5大胜对手，率先闯入32强；可惜上届铜牌得主张家朗意外首圈下马。

蔡俊彦的卫冕之路有个好开始。FIE图
蔡俊彦的卫冕之路有个好开始。FIE图
张家朗在上海站往绩不俗，曾是2024年冠军，去年位列季军，可惜今届意外首圈出局。FIE图
张家朗在上海站往绩不俗，曾是2024年冠军，去年位列季军，可惜今届意外首圈出局。FIE图
何承谦首圈打出惊喜。FIE图
何承谦首圈打出惊喜。FIE图


香港今站共派出12位男花剑手参赛，除了「世一」Ryan及排名第13的「剑神」张家朗直入今日正赛外，其余在周五先参加小组资格赛，结果吴诺弘及3位现任及前世青/世少金牌得主林浩朗、何承谦及郑铁男悉数过关入正赛。

(13:00)

蔡俊彦（Ryan）在32强对日本世界排名83位的西藤俊哉，2人对上一次对垒是2019年的亚锦赛，当时Ryan负11:15；相隔7年再遇，Ryan虽然挟「世一」及应届世界冠军头衔，但对西藤俊哉未能发挥应有水平，以6:15见负，卫冕之路提早结束。

何承谦落后7:11 到追平12:12 到落后13:14 下返胜对手


应届世少金牌得主、世界排名42的何承谦在32强对世界排名第10的日本名将饭村一辉，港将曾在初段落后1:5，他一分分追上至6:8、7:11后在尾段连追5分至12:12，最终在「决一剑」下稳住阵脚，以15:14获胜，今季第3次杀入FIE世界排名赛16强。
 


（10:20）


刚完成了上海大奖赛的64强赛事，Ryan率先击败世界排名77位的德国剑手Luis Klein，为其卫冕之途开个好头。下一圈将对日本世界排名83的西藤俊哉，这位剑手曾于2017年夺世锦赛的个人赛银牌，根据往绩纪录，最近一次2人对垒是2019年的亚锦赛，当时Ryan输11:15。


同样通过64强的还有年仅17岁的应届世少冠军何承谦，他跟应届全运银牌得主邹天一对垒，结果以15:10取胜，跻身次圈将挑战日本世界排名第10的饭村一辉。

值得一提，若Ryan及何承谦顺利晋级，有机会在8强「内讧」。

港队4人提早首圈出局  家朗决一剑下马


可惜是世界排名13位的「剑神」张家朗挟2024年本赛金牌以及去年铜牌得主，可惜在首圈跟日本的世界排名30位兼2024巴黎奥运团体金牌成员之一的永野雄大对垒，可惜在「决一剑」下以14:15败阵，遭遇「一轮游」。


同样遭「一轮游」的还有师弟吴诺弘以及2022年世少金牌的郑铁男，世界排名36位的诺弘对世界排名88的美国剑手Chase Emmer，港将以5:15下马；同样首圈出局的还有2022年世少金牌郑铁男，面去世界排名273位的南韩对手SEO Yechan，在力战下以12:15落败。


应届世青银牌林浩朗在首圈对世界排名第3兼上届世锦赛银牌得主的中立国剑手Kirill Borodachev，结果以5:15无缘晋级。
 

蔡俊彦是本赛的卫冕剑手，今年有个好开始。FIE图
蔡俊彦是本赛的卫冕剑手，今年有个好开始。FIE图
吴诺弘。FIE图
吴诺弘。FIE图
郑铁男曾是2022年世少冠军。FIE图
郑铁男曾是2022年世少冠军。FIE图
林浩朗。FIE图
林浩朗。FIE图

 

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