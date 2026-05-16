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高尔夫球｜亚太女子业余队际锦标赛 港将勇夺季军 追平86年历史最佳 望再创高峰

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更新时间：15:01 2026-05-16 HKT
发布时间：15:01 2026-05-16 HKT

亚太最高级别业余女子高尔夫球赛、第46届「亚太女子业余队际锦标赛」（又名「皇后杯」）昨日（周五）在印尼圆满结束，中国香港代表队凭借稳定发挥，力压十支劲旅勇夺团体赛季军，追平1986年创下的历史最佳成绩。港队代表刘弦、王铠澄及吕佳心展现出可持续在高水平赛事中站稳三甲位置的实力，未来绝对有条件问鼎更高荣誉。

个人赛方面，年仅18岁的刘弦以低于标准杆9杆的279（70-67-71-71）杆并列第六位，追平了韩紫琳于2024年创下的港队最佳名次；14岁的王铠澄则以低于标准杆4杆的284（69-69-76-70）杆得第九位；而16岁、初试啼声的吕佳心便以高于标准杆8杆的296（76-76-70-74）杆并列第十八位。

中国香港高尔夫球协会行政总裁赖以尊先生指出：「我们好高兴见到表现优秀的新生代球手不断涌现，继曾制霸多项世界级青少年赛事的刘弦和韩紫琳之后，今次在『亚太女子业余队际锦标赛』表现优秀的王铠澄、吕佳心已经崭露头角，证明高协多年来的发展路向正确，我们会继续支持她们在顶尖赛事屡创新高。」

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