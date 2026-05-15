日本杯场地单车赛｜港队第一站夺1银4铜 李思颖独揽3面奖牌

一连两站的日本杯场地单车赛周四在静冈县伊豆单车馆展开，港队在首站日本杯I 共夺得1银4铜，功臣包括「小女车神」李思颖（Ceci）一人包办3面奖牌，包括周五在主项全能赛的银牌，在4个赛项中，她从初段总排名第8追至银牌，只输给东京奥运全能赛金牌、亦是Ceci的偶像 - 梶原悠未；展望未来两天日本杯II，Ceci表示：「希望能延续今日的表现，更想挑战偶像，虽然好难，但想尝试。」

Ceci（左）开心夺全能赛银牌，金银得主是Ceci偶像梶原（中）、铜牌得主是内野艳和（右）。Japan Cycling Federation

港队派出多名长、短组的场地单车代表出战日本杯，赛事在今年9月爱知名古屋亚运的场地举行，吸引中国、南韩、马来西亚、香港、澳洲等车手参加，东道主日本更是重兵出击。

朱浚玮（右）首天夺淘汰赛铜牌。Japan Cycling Federation

朱浚玮（右一）及曹棨光（右二）夺男子麦迪逊赛铜牌。Japan Cycling Federation

朱浚玮两牌在手

港队在首天的比赛，先有男、女子淘汰赛取得铜牌，功臣是男子组的朱浚玮及女子组的Ceci，到次天的比赛，他们一日两战，同是奥运项目的麦迪逊赛及全能赛；朱浚玮伙拍曹朱浚合力夺得铜牌，而Ceci伙拍梁颖仪同样夺铜，头两名都是日本夺得。

来到Ceci主项的全能赛（共4个赛项），她先在捕捉赛取得第4名，但在随后的配速赛摆了个乌龙下以第9名完成，当时总排名位列第8位，幸好在随后的淘汰赛以第2名完成，总排名升至第4位，到最后一项的记分赛成功冲到23分（包括最后一圈的分双计），最终以4项总分117分夺银、梶原悠未以129分夺金、铜牌是日本劲敌之一的内野艳和（113分）。

Ceci跟梁颖仪（右一）合作的麦迪逊取得铜牌。Japan Cycling Federation

Ceci在首天比赛夺得淘汰赛的铜牌，金牌是内野艳和（中）、亚军是国家代表陈凝（左）Japan Cycling Federation。

Ceci：今日都好开心

Ceci提到捕捉赛摆的乌龙时说：「今日在配速出错，对我是一个好的经验，我以为自己有一分在手，怎知原来没有，这提醒我以后不可以太大安旨意，下次要睇好分板及裁判的手势；最后一个项目 - 记者分，是今日做得不错的一部份，以往自己拿的分不算多，但今日基本上大部份冲分，自己都有参与到，亦要多谢队友梁颖仪，在最后一个双计的冲刺分，她帮我手，带一带我，令我最后拿到10分，因此升至最终的第2位，总的来说，今日都好开心。」朱浚玮在男子全能赛得第5名。

记者：徐嘉华