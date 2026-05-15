上海花剑大奖赛｜香港男花共6人亮相周日个人赛

今季花剑最后一站FIE世巡赛周五起在上海进行大奖赛，香港共派出12位男子花剑参赛，除了「世一」兼卫冕冠军蔡俊彦（Ryan）及排名第13的「剑神」张家朗直入周日正赛外，其余10位周五在小组赛过关斩将，结果吴诺弘以及3位现任及前世青/世少金牌得主林浩朗、何承谦及郑铁男悉数过关入正赛，17岁的承谦更双喜临门，首次入选下月成人组亚洲剑击锦标赛参赛名单。

两位应届世青及世少冠军林浩朗(右)及何承谦(左) 齐入上海站正赛。资料图片

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何承谦今季六入FIE世界排名赛正赛

应届世少金牌得何承谦在上海大奖赛状态不错，在小组6战录得5胜1负、总排名第8直入周日的64强淘汰圈，他虽然年纪轻轻，去年（即2025-2026年赛季）才开始参加FIE成人组的比赛，但战绩亮丽，在这个赛季跟Ryan及家朗等师兄们一齐参加FIE的7站世界排名赛，他只有2站不入正赛，还曾于利马站入到8强、西班牙站也入到16强），世界排名由开季的148位跳升至现在的第42位，绝对是香港剑坛「新势力」；承谦在周日正赛的64强，将对应届全运会银牌得主邹天一。

伊斯坦堡世界杯铜牌阵容战下月亚锦赛，左起蔡俊彦、何承谦、张家朗及梁千雨。FIE图

梁千雨在上海只差一圈未能入正赛。FIE图

本月初伊斯坦堡世界杯团体赛铜牌班底战亚锦赛

喜上加喜，是香港剑总周五宣布下月19至24日假印度新德里举行的亚洲锦标赛，何承谦凭国际赛及本地赛的成绩位列香港男花排名榜第3位，第一次获得成人组亚锦赛资格，他将与Ryan、家朗及梁千雨一齐踏上亚锦赛之路，这个组合正是本月初伊斯坦堡世界杯团体铜牌班底。

在最新公布的亚锦赛名单，共有24人参加3个剑种的个人赛及团体赛，上届Ryan神勇夺得个人赛金牌，今届无论是男花个人及团体都值得期待。

蔡俊彦是上海站卫冕冠军。FIE图

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家朗在上海站有不错的往绩，曾于2024年夺金及去年夺铜。FIE图

4名男花剑手突围资格赛

说回上海大奖赛的资格赛，同样从小组资格赛跻身正赛的有应届世青金牌得主、世界排名106位的林浩朗，他在小组表现失准，录得3胜3负要打资格淘汰赛，并先后以15:10及15:14击败英国（David Williams）及国家队剑手（Liu Boran）入正赛，浩朗因为暂时在男花排名第6，未能获得亚锦赛资格，但才19岁的他未来还有很多参加亚锦赛的机会。

2022年夺世少金牌的郑铁男在今仗小组赛录得4胜2负，在资格淘汰赛先后击败乌兹别克的Ilyas Molina及中立国剑手Pavel Puzankov，今季第一次跻身正赛圈。

世界排名36的吴诺弘今季表现不俗，连同今站，他已是第4站入到正赛圈，他在小组赛以5胜1负、总排名第14直入正赛。

蔡俊彦及张家朗曾包办过去两届上海站金牌

去年在上海站大爆发夺冠的Ryan，现仍高踞世界排名第一，他将于首圈对世界排名77位的德国剑手Luis Klein，而世界排13的家朗在上海这站有不俗的往绩，包括2024年金牌及去年铜牌，他在今年首圈将对日本世界排名30的永野雄大，后者是2024巴黎奥运其中一位团体金牌成员。

记者：徐嘉华