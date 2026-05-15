网球｜冼拿强势闯意网4强 大师赛32连胜打破祖高域记录

意大利网球「一哥」兼世一的冼拿(Jannik Sinner)最近在罗马，主场出击「意大利网球公开赛」，在8强以直落6:2和6:4轻取卢比利夫(Andrey Rublev)，强势闯入4强赛，同时他亦将自己的大师赛连胜记录延长至32连胜，成功超越祖高域(Novak Djokovic)创大师赛最长连胜记录。

冼拿大师赛32连胜创记录

冼拿8强在有主场加持下，表现十分强势，在对上卢比利夫亦未有受到太大挑战，在仅耗时约一个半钟下便以6:2和6:4，总局数2:0横扫卢比利夫，冼拿在4强将面对美韦迪夫(Daniil Medvedev)，继续尝试冲击意网自1976年巴拿塔(Adriano Panatta)后首位意大利人本土套冠。今场胜仗后冼拿亦将自己在大师赛的连胜改写为32场，超越祖高域在2011年所缔造的31连胜，书写新记录，冼拿赛后表示：「我不是为了记录而打波，我只想写下自己的故事，但能创下这样的成就对我而言意义重大。」冼拿的连胜开始于去年11月的巴黎大师赛，他的上场落败已经要追溯到同年10月的上海大师赛。

