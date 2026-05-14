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泰国羽毛球公开赛｜「邓谢配」力战下提早16强出局 李卓耀上半年三负石宇奇

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更新时间：19:27 2026-05-14 HKT
发布时间：19:27 2026-05-14 HKT

曾两度跻身泰国羽毛球公开赛（超级500）准决赛的香港混双组合邓俊文、谢影雪，周四在同一个比赛的16强未能更进一步，他们在62分钟力战下，以21:17、15:21、21:18反负日本世界排名18的霜上雄一、保原彩夏，提早出局，同样16强止步的还有男单李卓耀及2支女双组合杨雅婷、杨霈霖以及吕乐乐、曾晓昕。

邓俊文及谢影雪曾两入泰国站4强，可惜今届16强止步。资料图片
邓俊文及谢影雪曾两入泰国站4强，可惜今届16强止步。资料图片

世界排名第8的「邓谢配」赛前被寄予厚望，他们曾于2019年及去年的泰国公开赛曾入过准决赛，周四16强对日本这对组合， 港队先赢21:17，第2局对手一开始已势不可挡，由头带到尾，港队以15:21被对手扳平；到决胜局，体力下降的「邓谢配」在初段曾落后7分，到中后段开始发力，将比分拉近至只有2分差距至17:19，可惜对方把握机会多拿一分至决胜分，最终港队以18:21下马；俊文及阿雪曾于今年一月印度站同以0:2不敌这对日本组合。

李卓耀跟石宇奇在2026年头5个月已对过三次。资料图片
李卓耀跟石宇奇在2026年头5个月已对过三次。资料图片

男单李卓耀在16强遇上「世一」石宇奇，今仗是双方第16次碰头，阿耀的对垒战果是5胜10负，今仗也未能扭转形势，以16:21、11:21败阵，是他近5个月内连负这位国家队猛将。

女双方面，八号种籽的「双杨配」杨雅婷、杨霈霖对世界排名196位的日本年长组合广田彩花、樱本绚子，可惜以14:21、16:21不敌对手；队友吕乐乐、曾晓昕同一圈对中华台北的林芷均及应届世大运混双金牌的杨筑云，港队在力战下以17:21、21:18、13:21败阵，港队亦全数在泰国公开赛出局。

记者：徐嘉华

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