泰国羽毛球公开赛｜李卓耀首圈顺利过关 下一圈对「世一」石宇奇

香港羽毛球男单代表伍家朗上月底初为人父，缺席本周泰国公开赛（超级500），他表示将于下周大马大师赛「复出」，家庭有了新成员，家朗说：「我会打得更拼搏，希望作为阿仔的榜样。」而师弟李卓耀及吴英伦在泰国命运各异，大家都是对丹麦球手，阿耀顺利通过首圈，英伦则不敌世界排名第3兼上届亚军安东臣（Anders Antonsen)。

伍家朗上月底荣升人父，他表示BB仍未有中文名。伍家朗Ig图

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小Boris这一身羽毛球装扮十分趣致可爱。伍家朗Ig图

家朗选了2016年香港超级赛的金牌放在BB 身旁。伍家朗Ig图

香港各将自上初战罢宁波亚洲锦标赛后，集中在体院练兵后到本周一连几站亚洲之旅再度出击，世界排名30位的家朗由于撞正BB出世（4月29号），所以决定放弃泰国站，近日见家朗将小BB Boris（中文名未改）打扮成一身羽毛球装束，拿著羽毛球拍，像爸爸一样戴著头带，十分趣致可爱。

家朗表示：「羽毛球装束是摄影师构思出来的，整套BB羽毛球衫是我皫赞助商Felet为BB度身订造（家朗将2016年夺香港超级赛的金牌放在BB身旁）。」谈到家里多了一个成员，31岁的家朗坦言最想为BB树立好榜样：「有了BB，我打波会更加拼搏，希望作为阿仔的好榜样，让他知道无论做甚么，都应该带住份毅力去做。」家朗说BB暂未有中文名，而英文名是太太建议的。

从亚锦赛到现在足有一个多月没比赛，家朗将于下星期在吉隆坡的大马大师赛（超级500）「复出」，他在本赛的往绩不错，早于2017年已夺过冠军（但当时赛事级数没现在高），2020年入过准决赛（当时已是超级500级别），在2022年再入决赛夺亚，最近一次是2024年，再跻身大马站准决赛。

李卓耀周三在泰国站顺利通过首圈。资料图片

说回泰国公开赛，世界排名第23位的李卓耀跟世界排39的丹麦球手祖安臣（Magnus Johannesen）打了41分钟，港将没受太大考验，以直落两局21:14、21:15顺利过关，下一圈将斗应届亚洲冠军兼「世一」的国家队代表石宇奇，阿耀刚在上月的亚锦赛16强以0:2败给世界一哥。阿耀光在今年已对过石宇奇2次（另一次是今年一月大马公开赛8强），同样0:2不敌对手，且看他跟教练团是否想到方法明日应战。

吴英伦泰国站不敌世三的对手。资料图片

年仅21岁 的吴英伦在泰国首圈对上届亚军、亦是应届欧锦赛亚军安东臣，港将开赛慢热，第一局很快以7:21先输，次局开始有起色，初段曾领先去打，可惜最终以17:21不敌对手，亦提早下马。

记者：徐嘉华