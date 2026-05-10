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香港田径锦标赛｜受惠叶景维放弃亚运100米跑席位 张灏轩及郭俊廷有机上位

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更新时间：19:52 2026-05-10 HKT
发布时间：19:52 2026-05-10 HKT

一日前两破香港男子200米纪录的叶景维，周日在湾仔运动场举行的香港田径锦标赛200米决赛，轻松以21秒12夺冠，加上半年前刷新100米港绩，肯定以首名出线名古屋2个短跑单项席位，但他赛后表示期望在亚运图入200米决赛及集中接力赛下，决定放弃100米跑亚运资格。

叶景维（中）虽然身体抱恙，但仍轻松取得200米跑冠军。徐嘉华摄
叶景维（中）虽然身体抱恙，但仍轻松取得200米跑冠军。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
叶景维（右一)及梁靖恒（右二)分夺冠亚军。徐嘉华摄
叶景维（右一)及梁靖恒（右二)分夺冠亚军。徐嘉华摄

 

叶景维跟吴君浩周六在200米准决赛先后刷新港绩，可惜周日决赛，君浩为了留力下午的100米决赛，在起步后不久开始行回终点，景维以21秒12夺冠，不及一日前创下的港绩20秒66，他说：「昨日跑完2枪好大强度的200米跑后有点攰，声线也有点影响，今仗主要目标是取亚运200米资格，所以今日决赛没要搏甚么，放开去跑。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄

男子200米跑的亚军及季军分别是前香港纪录保持者梁靖恒（21秒12）及何伟伦（21秒50）。

谈到放弃100米亚运席位，他说：「去年全运会同时跑100及200米，发现在大赛兼两个单项，身体强度未适应得好好，亚运想集中跑好接力。」首次参加亚运的他希望200米能跻身入到准决赛或决赛。

男子100米决赛，南韩籍的CHAEMIN JUN夺冠，香港的张灏轩（右一)夺亚，陈一乐（左一)得季军。徐嘉华摄
男子100米决赛，南韩籍的CHAEMIN JUN夺冠，香港的张灏轩（右一)夺亚，陈一乐（左一)得季军。徐嘉华摄
排在第一及第二线的刁俊稀（右一)及吴君浩（右二)分列第亟及第六名，虽然无缘亚运个人赛，但经过伤患后的刁俊稀开心自己可以跑回10秒45的水平。徐嘉华摄
排在第一及第二线的刁俊稀（右一)及吴君浩（右二)分列第亟及第六名，虽然无缘亚运个人赛，但经过伤患后的刁俊稀开心自己可以跑回10秒45的水平。徐嘉华摄

男子100米亚运席位，有机会是今仗亚军的张灏轩（10秒39）及半年前全运跑出10秒40的郭俊廷，而19岁的吴君浩在决赛以10秒44位列第5名，无缘亚运100米资格，但他一日前在200米准决赛跑出的「5分钟港绩」（20秒86）获得亚运200米的参赛资格，届时将跟叶景维同场较量。

邱蒨庭（蓝衫)在200米决赛紧在新加坡对手之后。徐嘉华摄
邱蒨庭（蓝衫)在200米决赛紧在新加坡对手之后。徐嘉华摄
吕丽瑶赛后也跟小师妹握手以示支持。徐嘉华摄
吕丽瑶赛后也跟小师妹握手以示支持。徐嘉华摄
吕丽瑶赛后即瞓在终点附近的地上休息。徐嘉华摄
吕丽瑶赛后即瞓在终点附近的地上休息。徐嘉华摄
徐嘉华摄
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女子200米决赛，由新加坡的TAN ELIZABETH ANN SHEE RU以23秒93夺冠、香港的邱蒨庭（24秒28）及兼项的吕丽瑶（24秒80）分列亚、季军。

 

记者／摄影：徐嘉华

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