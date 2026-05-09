香港田径锦标赛｜叶景维成为近60年内包办100米、200米港绩第一人

香港田径锦标赛周六在湾仔运动场举行，男子200米出现罕见现象，在3小时内共有2人刷新香港纪录，主角包括3小时内2破港绩的21岁叶景维，以及港绩只维持了5分钟的19岁吴君浩（Magnus），他们将于周日早上11时半在200米决赛再碰头，令人十分期待，值得一提，叶景维是近60年来第一个包办100米及200米香港纪录的港将。

叶景维三小时内两破男子200米香港纪录。徐嘉华摄

徐嘉华摄

吴君浩周六也曾刷新香港200米跑纪录。徐嘉华摄

叶景级(左)及吴君浩(右)在同一日刷新男子200米香港纪录，赛后他们的教练杜韦诺也到终点线跟二人见面。徐嘉华摄

周六早上的比赛在微丝细雨下进行，半年前在全运会刷新香港「百米飞人」纪录的叶景维，在男子200米初赛已急不及待跑出20秒88的新香港纪录（旧纪录是梁靖恒在2025年跑的20秒91）；谁料到在3小时后的200米准决赛，吴君浩在第一小组以0.02秒的20秒86打破景维在初赛的港绩，怎知5分钟后，第二小组的景维以20秒66再次刷新港绩。

叶景维及教练杜韦诺.

叶景维在200米初赛。徐嘉华摄

对于3小时内两破港绩，景维表示：「3小时内2破港绩不是预期之内，亦没预期自己在这时间跑到今日的成绩，可能准决赛时个风靓（顺风＋1.7），加上跑下去又顺，所以破到。」

相隔60年再由叶景维包办100米及200米香港纪录，他表示自己不是追求这些：「包办两项短跑纪录不是我追求的，我最想自己跟队友不断突破现有的短跑纪录，其实实际不只这个时间（指200米的纪录）。」对上一位有此佳绩是威廉希路（William Hill），他曾于1966年同时保持100米、200米及400米的港绩。

周日早上11时半的男子200米跑十分令人期待，景维也说：「我们个个状态都好好，各人的时间都好，明日应是一场很不错的决赛；我自己的话，自去年全运会刷新100米跑香港纪录后，确实建立不少信心，亦对自己能力了解及掌握更多。」

吴君浩及教练杜韦诺

吴君浩(前)在200米初赛。徐嘉华摄

冰岛、香港混血儿的Magnus曾于2024年4月在亚洲U20锦标赛以20秒92刷新香港200米纪录，此纪录一直保持到去年9月由梁靖恒以20秒91刷新港绩，期间Magnus饱受左脚后肌拉伤，成绩停滞不前，今日在准决赛以突破自己个人最佳（PB）的20秒86刷新港绩，虽然只做到「5分钟纪录」，但他也说：「好可惜，但亦好感动」。

Magnus说：「在初赛的时间（20秒96）好靠近我的PB（指2024年的20秒92），所以都预到决赛会跑得更好时间，景维在初赛已刷新港绩，对我好激励，感觉是他做到，我都做到，我们是一齐训练（教练是前百米飞人杜韦诺），彼此的实力都好高，这些成绩都是如期之中。」

3位前及现任200米纪录保持者包括叶景维(中)、梁靖恒(左二)及吴君浩(左一) 以及古绰峰(右一)及陈俊宇(右二)周日在200米决赛将再斗过。徐嘉华摄

「这个PB都好感动，因为挨了很长时间，我去年患了肺痰，今年一月拉伤后肌，在3月开季又拉伤多一次，最后没有跑大专陆运会，所以是上月系列四才正式开季，但好开心今日跑到这个时间，可以跑回以往相若的成绩，算好好。」

如无意外，叶景维及Magnus取得9月爱知名古屋亚运会的200米参赛资格。问到明天200米决赛，Magnus不排除会放弃早上9时25分的100米准决赛，主要视乎明晨起床的状况而定。

记者/摄影：徐嘉华