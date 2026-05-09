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香港田径锦标赛｜百米飞人叶景维200米初赛破港绩 现一人包办100米及200米香港纪录

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更新时间：14:06 2026-05-09 HKT
发布时间：14:06 2026-05-09 HKT

香港田径锦标赛首天比赛在湾仔运动场微丝细雨下进行，半年前在全运会刷新香港100米飞人纪录的叶景维，急不及待在早上的200米初赛，跑出20秒88的新香港纪录（旧纪录是梁靖恒在2025年跑的20秒91），一人包办100米及200米港绩，十分难得。

同场的女子200米跑初赛，19岁的理大物理治疗一年级生邱蒨庭在初赛跑出24秒15，打破自己保持的香港青年纪录（旧纪录是2025年跑的24秒24），令她最开心是达标参加8月初在美国俄纳冈州举行的世界青少年田径锦标赛。

港大医科生白凯文在女子100米跑初赛跑出接近自己PB的11秒85，令她在亚运资格赛中升至第3位。

而久未在香港露面的吕丽瑶在早上的100米栏初赛，以13秒52总排名第一跻身明日的准决赛，她随后参加了女子200米跑初赛以24秒98跻身下午准决赛。

记者/摄影: 徐嘉华

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