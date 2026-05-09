专栏 苏哈仔│曼联宜用阶梯式引援方法签中场

曼联锁定来季欧联席位，可以提早筹备夏天的引援工作，记得他们在去年夏天预留2亿2000万镑重组锋线，接近平均分在3位新援上，结果3人都交到功课，成为球队复苏关键。新球季红魔继续向好，还是打回原形，转会分配十分重要。

预计用1亿8000万镑舷3名中场

根据目前的讯息，曼联预计有3亿镑增兵，其中约1亿8000万镑放在中场线。由于卡斯米路再三确定今夏离队；曼纽尔乌加迪大有机会被清洗，仅余明奈和可移后的美臣蒙特可用，他们需要买多3位中场，方可应付多条战线。问题出现，这笔钱如何分配？平分买3位各6000万欧罗？重注1亿多落一位巨星中场，余钱买普通级数来填补？

阶梯式引案援方法最合适

平分价钱去买，唔会一次过出足3人，唔值得；重注一人，如果货不对辨就问题大，建议用阶梯式分配方法。1亿8000万镑，先用8000至9000万买位高级货省招牌；再用5000万左右去签一位接近顶级的人选；最后用余下约3000万去罗致一位补位中场，可以是年纪稍大但仍有实力，或年轻有进步空间之人。

在这逻辑下，叫价逾1亿2000万镑的艾利诺安达臣不用考虑；1亿的辛度东拿利亦不会是目标，现跌价至7000万镑左右的卡路士巴利巴就适合预算；5000万左右可以拣韦斯咸的马迪奥斯费南迪斯，他拥有现代中场应具备的原素；而3000万级数，前红魔门神舒米高提议可签格列沙加，以他今季的表现，作为轮换和补位之选，的确十分合适。苏伟业