世乒团体赛｜港乒男团0:3不敌德国 16强止步无缘晋级

2026世界乒乓球团体锦标赛于伦敦上演男子组次圈淘汰赛，香港男子乒乓球队在16强硬撼世界排名第6的欧洲劲旅德国。港队在「大师兄」黄镇廷领军下力战，惜最终仍以直落三场向对手称臣，16强止步，无缘晋身半准决赛。

港乒男团在首圈32强轻取朝鲜后，今仗遇上直落三场淘汰斯洛文尼亚晋级的德国队。港队继续派出黄镇廷、陈颢桦及林兆恒的阵容出击。打头阵的34岁老将黄镇廷，迎战世界排名13的32岁左手将杜达（Benedikt Duda）。双方开局打得有来有往，黄镇廷先失一局7:11后，次局随即以11:7扳回一城。可惜这名港队主力及后未能乘胜追击，连负4:11及7:11，以局数1:3先失一分。

紧接上阵出任第二单打的陈颢桦，面对世界排名第10的直板名将邱党，战况异常紧凑。处于下风的陈颢桦首局中段曾两度追平比分，惜仍以9:11先失一局。次局陈颢桦发挥出色，早段轰出一段6:1的攻势遥遥领先，更一度手握10:7的局点优势；但经验老到的邱党展现强大韧力，陈颢桦未能把握机会被对手连取5分，以10:12饮恨。连同第3局再输7:11，陈颢桦直落三局告负，港队总场数落后至0:2的绝境。

背水一战的港队在第三场由林兆恒火并世界排名17、国家队名将樊振东的前队友法兰斯卡（Patrick Franziska）。两人开局即斗得难分难解，互有领先下，林兆恒把握关键分先赢12:10。然而，法兰斯卡随后发力，以11:9及11:5连下两城反超前。关键的第四局，林兆恒放手一搏，惜未能将领先优势保持到尾，双方战至「刁时」，港将最终以11:13惜败。结果港队总场数以0:3不敌德国，于今届世乒赛16强遗憾出局。