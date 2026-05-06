伦敦世乒团体锦标赛｜挟上届铜牌 香港女乒3:2险胜中华台北入8强

以杜凯琹为首的香港女子乒球队，成员包括吴咏琳及年仅17岁的苏籽童，周三在伦敦举行的世界乒乓球团体锦标赛16强对中华台北，港队跟对手打足5场，双方打成大分2:2下，在没退路的决胜局，籽童以3:0（13:11、11:9、11:4）成功扮演「奇兵」，助港队以大分3:2跻身8强，对德国或北韩的胜方。

染了蓝色头发的苏籽童(左) 连胜2场淘汰赛的决胜局，助港队入8强。WTT 图

女乒教练张瑞(右一) 鼓励苏籽童。WTT 图

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挟上届铜牌的香港女乒队，周三的16强跟32强淘汰赛的景况相若，同样的3位球手、同样的打足5场才分出胜负，港队同样以第一次参赛的籽童守尾扮演「奇兵」；对中华台北一仗，大师姐杜凯琹率先登场，并以3:1击败对方18岁的彭郁涵，苏籽童紧随出场对世界排名45的叶伊恬，她在先赢第一局下被对手以3:2反胜；第3个上场的吴咏琳交出好成绩，她对中华台北经验丰富、32岁的陈思羽，虽然先输第一局，但很快收拾心情，以3:1反胜对手。

大师姐杜凯琹对中华台北一仗获一胜一负。WTT 图

杜凯琹(右一)跟队友们为比赛中的队友打气。WTT 图

左手的吴咏琳都有能在自己负责的单打取得胜仗。WTT 图

吴咏琳表现优异。WTT 图

港队领先大分2:1下，到阿杜再次出场对叶伊恬，2人互有胜负，要决胜局定输赢，阿杜初段曾领先，可惜被对手在尾段追过，港将以2:3败阵；双方展开第5局决胜局，港队同中华台北都是派出队中最年轻的，由苏籽童对18岁的彭郁涵，最终2年前来港打波的苏籽童以3:0取胜，港队有惊无险下跻身8强。

记者：徐嘉华