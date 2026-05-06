世界乒乓球团体锦标赛｜「乒坛活化石」演不老传奇 62岁倪夏莲率卢森堡挫巴西入16强

周二的2026伦敦世界乒乓球团体锦标赛女团32强赛事，年届62岁的「乒坛活化石」倪夏莲，领军卢森堡以3:2逆转反胜巴西，奇迹般地杀入16强。卢森堡晋级后于16强会对日本，倪夏莲有机会与年仅17岁的张本美和上演「跨两代对决」。

卢森堡官方Instagram图片

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胜出关键场成球队「定海神针」



倪夏莲继两年前以60岁高龄出战2024巴黎奥运后，在今次伦敦世乒团体锦标赛再以用行动引证「老而弥坚」。卢森堡面对巴西在先输第一场后，派出倪夏莲于第二场出战高桥茱莉亚，卢森堡若再输形势便极不利，尤幸倪夏莲以直板长胶配合正手快攻险胜3:2，为卢森堡赢出关键一仗扳平1:1。



倪夏莲之后再于第四场登地，硬撼巴西的王牌球手高桥布鲁娜。巴西原本以为此仗可以轻胜以提升士气，然而倪夏莲与巴西一姐打足5盘下以2:3惜败，卢森堡被巴西追至场数2:2要打决胜局，但气势反而有增无减。

卢森堡再由莎拉于决胜的第5场胜3:0，场数3:2爆冷淘汰巴西晋级16强。



下轮或斗张本美和



根据赛程，卢森堡在16强的对手，将是夺冠大热门日本。届时，我们将有机会看到，这位62岁的「乒坛活化石」，与日本新星17岁的张本美和，上演一场极具话题性的「跨两代对决」。无论胜负如何，倪夏莲已经赢得了所有人的尊敬。