世界乒乓球团体锦标赛｜男女港将齐晋级16强 男队3：0挫朝鲜 女队3：2险胜威尔斯

世界乒乓球团体锦标赛2026，周一（4日）展开首轮淘汰赛，港队男子直落三场横扫北韩，强势晋级16强。女子队则与威尔斯激战五场，最终以场数3：2险胜对手，同样跻身下一轮。

男队直落三场轻取北韩

今届世界乒乓球团体锦标赛港队男将以小组首名晋级32强淘汰赛。今仗对上北韩，第一场由港将黄镇廷对阵咸柔成（Ham Yu Song），双方战况激烈，第一局黄镇廷先落后8：10，之后连追四分以12：10赢得首局，不过第二局即被对手以11：5，板平局数1：1，随后黄镇廷发挥强将本色，以11：9和11：6连赢两局，以局数3：1胜，为港队先拔头筹。

第二场由港将陈颢桦迎战北韩球手李正植（Ri Jong Sik），陈颢桦以12：10、11：9、11：8，以局数3：0轻取对手，港队领先场数2：0。第三场由林兆恒以11：9、12：10及11：8，直落三局获胜北韩球手U Tae Ryong，助港队以场数3：0淘汰北韩，成功杀入16强。

女队大战五场险胜威尔斯

女子港队同样以小组首名晋级32强淘汰赛，今仗对上威尔斯。第一场由港队星将杜凯琹对阵威尔斯球手Danielle Kelly，第一局杜凯琹先以11：5，取得一胜，次局被对手以11：6扳平。随后杜凯琹突然爆发，连赢11：5和11：4，为港队先取1场。

第二场由港队小将苏籽童迎战Anna Hursey。苏籽童先取一局11：9后，被对手以11：5、11：5及11：4连追三局，场数被扳平1：1。随后港将吴咏琳激战五局后，以比分8：11、12：10、11：4、8：11、12：10，以局数3：2险胜威尔斯球手Charlotte Carey，助港队领先场数2：1。

第四场港将杜凯琹再度登场，以比分13：15、6：11、12：14，直落三局败威尔斯球手Anna Hursey，场数再被追成2：2。决胜场17岁小将苏籽童顶住压力，以11：7、11：7、11：8胜Danielle Kelly，助港队终以场数3：2险胜威尔斯，晋级16强。