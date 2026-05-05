世界桌球锦标赛│吴宜泽成第2年轻冠军 中国桌球水平追上英国 丁俊晖：属于我们的时代到来！

世界桌球锦标赛周一在英国谢菲尔德克鲁斯堡剧院落幕，国家球手吴宜泽经过4节合共35局的鏖战后，在终极决胜局顶住压力轰出单杆85度，总局数18:17击败梅菲封王，生涯首度捧起世锦赛冠军奖杯，并成为史上第2年轻的「世界波王」。国家球手已连续2届包办世锦赛冠军，加上近7个排名赛有4个由中国选手赢出，中国的桌球水平已追上英国，丁俊晖更豪言「属于我们的时代到来」!

吴宜泽总局数18:17击败梅菲封王。新华社

斗到第35局决胜局

吴宜泽完成决赛头两个阶段后以10:7领先，第3阶段一度连输5局被反超前，幸好他顶住压力直取3局，带著13:12的优势进入第4阶段。他继续与梅菲硬碰，率先拿到17:16的赛点，但他在34局领先43:0下失误打失黑波，被梅菲单杆75度清枱，双方赛和17:17，要靠第35局决胜负，是世锦赛决赛自2002年以来首次要打到决胜局分胜负。吴宜泽在最后一局展现「大心脏」，一气呵成轰出单杆85度锁定胜局，赢18:17，取得生涯首个世锦赛冠军。

梅菲斗到第35局决胜局才落败吴宜泽。新华社

成史上第2年轻世锦赛冠军

这位来自甘肃兰州的年轻新星，成为继亨特利后，史上第2年轻的世锦赛冠军；同时也是继去年的赵心童后，第2位在被称为桌球殿堂的克鲁斯堡封王的中国球手。他夺冠后表示自己梦想成真：「是一种信念支撑着我，我一直渴望成为世锦赛冠军，这次比赛没有人比我更渴望得到它。我日复一日，连续过了一个月相同的生活，我愿意付出一切去得到它。」

吴宜泽成史上第2年轻世锦赛冠军。法新社

丁俊晖：我们的时代正在到来！

而国家球手连续2届捧走世锦赛，证明中国的桌球水平已追上英国。以今届世锦赛为例，32强中有11位中国球手；英国选手包括英格兰、苏格兰、威尔斯和北爱尔兰共有18人；至于近7个排名赛冠军，有4个由国家球手取得，多位新生代越打越好，成为柴球坛新力军。作为中国最早成名的桌球手丁俊晖，先发文祝贺吴宜泽夺冠，还表示属于中国桌球的新时代已到来，「为中国桌球走到今天感到骄傲﹗从赵心童到吴宜泽，连续两年，中国球员站在世锦赛最高颁奖台。这不只是一次突破，而是属于我们的时代正在到来！」

丁俊晖表示中国桌球手的时代正在到来。新华社